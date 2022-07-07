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    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin!

    Hastalıklara karşı koyabilmek için tüketmeniz gereken besinler bulunuyor.Peki hangi besinler bunlar? İşte cevabı..
    • 07.07.2022 - 14:05
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    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin!

    Vücut direncinizin güçlü olması sizi hastalıklara karşı koruyan en önemli etkenlerdendir.

    Tüketildiğinde insan vücuduna olumlu etkileri bulunan bazı besinler hergün düzenli olarak tüketildiği zaman hastalıklara karşı korunmanızı sağlıyor.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #1

    İşte tüketildiğinde kolay kolay hastalanmayacağınız o besinler;

    Çörek otu

    Bir çay kaşığı çörek otunu bir bardak su ile yutarak gün içinde tüketebilirsiniz Sindirim ve sinir sistemine faydası bulunan çörek otu sayesinde hastalıklardan korunabilirsiniz.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #2

    Zeytinyağı

    Doğal bir ilaç olan zeytinyağını her sabah bir kaşık olacak şekilde tüketerek bağırsakların sorunsuz çalışmasını ve beyin fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #3

    Çörek otu yağı

    Çörek otu yağı saç ve cilt sağlığı konusunda oldukça besleyici bir besindir.Bu yağ saçları güçlendirir ve ayrıyeten cilt yüzeyini temizler.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #4

    Zeytinyağında bekletilmiş kuru incir

    Bağışıklığı güçlendiren zeytinyağında bekletilen kuru incir vücuttaki virüs bakterileri temizler.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #5

    Kuru üzüm

    Sinir hücrelerini güçlendirmesiyle bilinen kuru üzüm günlük olarak düzenli şekilde tüketilmelidir.Beyin fonksiyonlarını güçlendiren kuru üzümü unutkanlık yaşayanların mutlaka tüketmesi gerekir.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #6

    Su

    Günde 2,5 - 3 litre su tüketmek sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz hale getirilmelidir.Bol bol su tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #7

    Elma

    Elma düzenli bir şekilde tüketilirse mide ve bağırsak hareketlerini düzene sokar.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #8

    Türk kahvesi

    Hergün tüketeceğiniz bir fincan Türk kahvesi vücut hücrelerini yenileyecektir.Türk kahvesi metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar.

    Hastalanmamak için gün içinde bu besinleri mutlaka tüketin! #9

     


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