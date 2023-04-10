Hastalıklara karşı koyun! Hastalanmamak için mutlaka tüketmeniz gereken besinler.. Hastalıklara karşı koyabilmek için tüketmeniz gereken bazı besinler bulunuyor. Peki, bu besinler hangileri? İşte cevabı..

Vücut direncinizin güçlü olması sizi hastalıklara karşı koruyan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Tüketildiğinde insan vücuduna olumlu etkileri bulunan bazı besinler hergün düzenli olarak tüketildiği zaman hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı oluyor.

İşte tüketildiğinde kolay kolay hastalanmayacağınız o besinler;

Çörek otu

Bir çay kaşığı çörek otunu bir bardak su ile yutarak gün içinde tüketebilirsiniz Sindirim ve sinir sistemine faydası bulunan çörek otu sayesinde hastalıklardan korunabilirsiniz.

Zeytinyağı

Doğal bir ilaç olan zeytinyağını her sabah bir kaşık olacak şekilde tüketerek bağırsakların sorunsuz çalışmasını ve beyin fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Çörek otu yağı

Çörek otu yağı saç ve cilt sağlığı konusunda oldukça besleyici bir besindir.Bu yağ saçları güçlendirir ve ayrıyeten cilt yüzeyini temizler.

Zeytinyağında bekletilmiş kuru incir

Bağışıklığı güçlendiren zeytinyağında bekletilen kuru incir vücuttaki virüs bakterileri temizler.

Kuru üzüm

Sinir hücrelerini güçlendirmesiyle bilinen kuru üzüm günlük olarak düzenli şekilde tüketilmelidir.Beyin fonksiyonlarını güçlendiren kuru üzümü unutkanlık yaşayanların mutlaka tüketmesi gerekir.

Su

Günde 2,5 - 3 litre su tüketmek sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz hale getirilmelidir.Bol bol su tüketerek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Elma

Elma düzenli bir şekilde tüketilirse mide ve bağırsak hareketlerini düzene sokar.

Türk kahvesi

Hergün tüketeceğiniz bir fincan Türk kahvesi vücut hücrelerini yenileyecektir.Türk kahvesi metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar.