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    Hastane başvurularında yeni dönem başladı

    Beyaz Reform kapsamında mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı. Ayrıca, hastanelerin yedek randevu sistemini açmasına da izin verileceği belirtildi.
    • 10.10.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:20
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    Hastane başvurularında yeni dönem başladı

    Sağlıkta başlayan Beyaz Reform dönemiyle birlikte, ödül ve teşvike dayalı olan yeni sistemin ayrıntıları da günden güne netlik kazanmaya başladı…

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Beyaz Reform sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca, söz konusu sistem ile hekimlerin, mesai sonrasında isteğe bağlı hasta kabulü yapabileceğini belirtti.

    "Kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı buluyoruz.” ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımlar ile yeni uygulamayla hekimlerin, hastalarıyla yeterince ilgilenebileceğini ve böylece hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda verebileceğini belirtti.

    Randevular arası en az 10 dakika

    Bakan Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi`ne ilişkin yeni uygulama hakkında da bilgi verdi.

    Hekim randevularının arasında en az 10 dakika olmasının zorunlu kılındığını açıklayan Bakan Koca, "Sistem 10 dakikadan kısa süreyi kabul etmez. Muayene süreleri hekime ve branşın özelliğine göre değişir." dedi.

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    Yedek randevu sistemi açıldı

    Bakan Koca, MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30`unun randevusuna gelmediğini belirtti. Doktorların, randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerin yedek randevu açmasına izin verildi.

    "Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir"

    Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

    "Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır."

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    "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin"

    Bakan Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin." çağrısında bulundu.

    Fahrettin Koca, mevcut sorunların reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle çözüleceğini vurgulayıp, "Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli.” ifadelerini kullandı.

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