Hatay'da 13 aylık bebeğe, midesinden yemek borusu yapıldı

Antakya ilçesinde doğuştan yemek borusu olmayan bebek ameliyat edildi. Doğduğu günden bu yana karnından beslenen bebek, midesinden yapılan yemek borusu sayesinde, yemeklerin tadını alabilecek.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ilçesinde, Dua ve Mustafa Neccar çiftinin bebekleri, yemek borusu eksikliğiyle dünyaya gözlerini açtı.

Doğduğu günden bu yana karnından beslenen 13 aylık Velid bebek, yemek borusu olmadığı için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 3 hafta önce tedavi altına alındı.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Doktorlar tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Velid bebek, 10 gün yoğun bakımda kaldı.

Burada durumu iyiye giden bebek, cerrahi servise alındı.

MİDESİNDEN YEMEK BORUSU YAPILDI

Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya yaptığı açıklamada, yemek borusu olmayan bebeğe operasyonla midesinden yemek borusu yaparak, mideyi kalbin önünden geçirip boynuna ulaştırarak ağzıyla birleştirdiklerini söyledi.

"HERHANGİ BİR EKSİKLİK HİSSETMEYECEK"

Velid bebeğin genel durumuyla ilgili konuşan doktor, "İlk doğduğunda yemek borusu hiç olmadığından dolayı ağız yoluyla hiçbir zaman beslenemedi. Artık ağzından beslenebilmeye ve tat alabilmeye başladı. Tadını alarak beslenebilmeye başladı. Şu anda gayet mutlu. Ortalama 2 buçuk saat süren bir operasyon oldu. Normalde riskli bir operasyon. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak sonrasında toparladı. Şu anda beslenebildiği için taburculuğunu düşünüyoruz. Her insan gibi ve diğer bebekler gibi normal beslenebilecek. Herhangi bir eksiklik hissetmeyecek.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Yemek borusu eksikliğinin birçok formu var. Daha çok görülen formları var ve birçok merkezde yapılıyor. Ancak bu özofagus atrezisi dediğimiz formu çok nadir görülen bir form ve sınırlı merkezlerde yapılıyor. Hatay’da da ilk defa yapılıyor." şeklinde konuştu.

"AMELİYATTAN SONRA RAHAT ŞEKİLDE YEMEK YİYEBİLİYOR"

Anne Dua Neccar ise, “Oğlum doğumdan beri yemek yiyemiyor fakat ameliyattan sonra rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor ve rahat bir şekilde beslenebiliyor. Ameliyatı yapan tüm ekibe teşekkür ediyorum.” dedi.