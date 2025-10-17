Hatay'da yıllar süren mücadeleden sonra meme kanserinden kurtuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Hatice Eryaşar, meme kanserine yakalanmasıyla birlikte iki memesini, rahmini ve yumurtalıklarını aldırmak zorunda kaldı.

Umudunu kaybetmeyen Eryaşar, hayata tutunarak meme kanserini yenmeyi başardı.

Meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında farkındalık oluşturmak isteyen Eryaşar, etkinlik düzenleyerek kadınlarla birlikte gökyüzüne balon bıraktı.

Ziraat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; meme kanserine karşı farkındalık oluşturulması ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

"SABIRLA ATLATTIM"

Meme kanseri farkındalık ayında yüreklere dokunmak istediklerini belirten Eryaşar, "Yaklaşık beş yıl önce ikinci evre, üçlü hormon pozitif meme kanseri teşhisi aldım. Uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdim.

Doktorlarım ve sağlık personeli her zaman yanımdaydı. Ailem, dostlarım ve sevdiklerim sayesinde bu süreci sabırla atlattım.

Tedavi sonrası gen testim pozitif çıkınca koruyucu amaçla çift taraflı mastektomi (meme alımı) ve rahim ile yumurtalıklarımın alınması operasyonu geçirdim.

Şu anda altı aylık takip sürecindeyim ve tedavim 10 yıl daha devam edecek." diye konuştu.

"HEM AĞLIYORUM HEM GÜLÜYORUM"

Kanseri yenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Eryaşar, "Bu etkinliği düzenlememdeki en büyük amaç, meme kanserinin sadece bir hastalık olmadığını, hayatın devam ettiğini göstermekti.

Hem ağlıyorum hem gülüyorum, ama en çok da hayatta olduğum için mutluyum.

Bu etkinliği düzenlediğim gün aynı zamanda doğum günümdü. Rabbim bana en büyük sınavı verdi ama aynı zamanda en büyük hediyeyi de bahşetti; şifayı." dedi.