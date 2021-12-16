Hatırlatma dozu kimlere, ne zaman yapılacak? Bakan Koca'dan '3. doz aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesi üzerine hatırlatma dozuna dikkati çekti. Peki hatırlatma dozu kimlere, ne zaman yapılacak? 3. doz aşı ne zaman yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Omicron varyantıydı.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, açıklamasında, tüm Avrupa'yı etkisi altına alan Omicron varyantına karşı Türkiye'de alınan tedbiri duyurdu.

Bakan Koca, "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.

Bu gelişmenin ardınan hatırlatma dozu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? 3. doz aşı kimlere, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN, KİMLERE YAPILACAK?

Omicron'a karşı alınabilecek tedbirlerin başında aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesi olduğu değerlendirmesinde bulunan Bakan Fahrettin Koca, şu açıklamada bulundu:

"Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.





"BİLİM KURULUMUZCA TAVSİYE EDİLMEKTEDİR"

Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız"





AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.