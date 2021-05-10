Hem en eski, hem en yeni beslenme: Raw Food nedir?

Hem en eski, hem en yeni beslenme: Raw Food nedir?

Son dönemlerin trend beslenme alternatiflerinden olan Raw Food, tarihteki en eski yemek şeklidir. Çiğ tüketmeye dayalı olan Raw Food beslenme nedir, faydalı mı, zararlı mıdır?

En eski beslenme şekli olan Raw Food yeniden popüler olmaya başladı. Kökenine baktığımızda ateşin olmadığı zamanlara kadar uzanan bu beslenme şeklinde gıdalar pişirilmiyor ve bir yiyeceğin 40 derecenin üzerinde ısıya maruz kalmaması gerekiyor.

Sıklıkla vegan olmakla karıştırılsada da Raw Food yani çiğ beslenme aslında bir yaşam felsefesidir.

Avantajlı ve dezavantajlı olduğu durumlar olan çiğ beslenme henüz toplumun geneline yayılan bir beslenme şekli değil ama sağlığına düşkün, farklı beslenme şekillerine meraklı kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Peki Raw Food beslenme nedir, neler yenilebilir? İşte Raw Food hakkında merak edilenler..

RAW FOOD NEDİR?

Çiğ beslenme felsefesine göre, beslenmemizin %75’ini çiğ besinler oluşturmalıdır.

Çiğ beslenmede hayvansal gıdalar tüketilmez ve besinler en fazla 40-45 dereceye kadar ısıtılarak pişirilir. Çünkü çiğ besinler vücuda faydalı birçok enzim içermektedir ve bu besinler 45 derecenin üstünde işlem görürse etkilerini kaybederler.

Çiğ beslenmede amaç, toksinlerin ve fazla proteinin vücuttan atılması olduğundan dönemsel detoks olarak da düşünülebilir.

ÇİĞ BESLENMENİN FAYDALARI

Enerjinizi yükseltir.

Alkali etkisi yapar.

Toksinlerden arındırır.

Rahat sindirim sağlar.

Besinlerin emilimini sağlar.

Doğal kilonuza döndürür.

Hücreleri onarır, yeniler.

Parlak bir cilt sağlar.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Stresinizi azaltır.

Daha iyi uyku sağlar.

Anti-aging faydalar sağlar.

RAW FOOD ZAYIFLATIR MI?

Zaten size gün içerisinde kilo aldıran birçok gıdayı (fast food, şeker, alkol) hayatınızdan çıkardığınız için elbette vücudunuzda da bunun olumlu etkilerini göreceksiniz.

Ayrıca sistem sindirimi destekleyen ve hızlandıran çiğ sebze tüketimiyle de kısa vadede kilo kaybınızı sağlıyor. Fakat bir diyetten çok yaşam tarzı olarak görmeniz gereken raw food uzun vadede kilo kaybı için önerilmiyor.

RAW FOOD ZARARLI MI?

Henüz yeni yeni uygulanmaya başlanan ancak tarihi çok eskilere dayanan raw food tıp dünyası tarafından halen daha araştırılmaya devam ediliyor.

Bazı kesimler tarafından uzun vadede vücutta protein eksikliği ve buna bağlı kas kayıpları gibi sorunlar yaratabileceği öne sürüldüğü için herhangi bir sağlık problemi olan insanların uygulamaması gerektiğini savunuyor. Bu yüzden uygulamak isteyenlerin de doktor kontrolünde raw food beslenme biçimine başlamaları tavsiye ediliyor.