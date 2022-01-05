Her gün bağışıklığınızı güçlendirmenin 3 harika yolu

Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma... Çoğu kişi için bunlar kışın ayrılmaz bir parçasıdır ancak doğru ipuçlarıyla bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koymak oldukça kolay...

Uzun süredir pek çok virüs ve gripten başarıyla kurtulmuş olsak da, son 2 yıldır koronavirüs salgınıyla birlikte durum önemli ölçüde değişti. Sosyal hayat geçen yıla göre çok daha zengin ancak koronavirüs bulaşan insan sayısı daha fazla, aynı zamanda grip ve soğuk algınlığından şikayetçi insan sayısı da arttı.

Bağışıklık güçlendirme yöntemleri, koronavirüs enfeksiyonunu engelleyemese de soğuk aylarda vücudumuzun soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlarla daha iyi baş etmesini çok daha kolay hale getiriyor.

Güçlü bir bağışıklık sistemi ile koronavirüsten korunabileceğinize dair söylentiler olsa da maalesef durum pek de öyle değil. Kısacası, koronavirüs ile enfekte olup olmamanız, güçlü veya zayıf bir bağışıklık sisteminizin olup olmamasına değil, virüsü solumanıza veya solumamanıza bağlıdır. Hastalık yapıcı virüsleri soluyan herkes enfektedir ve bu nedenle potansiyel olarak bulaşıcıdır ve bu aynı zamanda bağışıklık sisteminin işleyişine de müdahale etmez. Ancak, virüs bulaştıktan sonra bağışıklığınızın güçlü olması oldukça önemlidir ve hastalık seyrini etkileyebilir.

İşte bağışıklığınızı her gün güçlendirmek için 3 ipucu:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YİYECEKLERLE GÜÇLENDİRİN

İnce ve kalın bağırsaklar, bağışıklık hücrelerinin yüzde 70'ini içerir ve tüm savunma reaksiyonlarının neredeyse yüzde 80'i burada gerçekleşir. Bu, bağırsağı bağışıklık sisteminin önemli bir parçası yapan şeydir.

Hesap basit: Bağırsaklar sağlıklıysa yani bağırsak florası dengeliyse çeşitli hastalıklardan daha iyi korunursunuz. Bu nedenle uzmanlar şeker, kırmızı et ve hayvansal yağlar bakımından düşük, ancak vitaminler, lifler, mineraller ve diyet lifi açısından zengin, çeşitli, doğal bir diyet önermektedir.

TEMİZ HAVADA EGZERSİZ YAPIN

Biraz banal gelebilir, ancak yarım saatlik bir akşam yürüyüşü gibi temiz havada günlük egzersiz yapmak vücudun savunması üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda vücut içi iltihaplanmayı da hafifletir.

Vücut hareket halindeyken, hücrelere aktif olarak katılmaları için sinyal verir, hücre bölünmesini optimize eder ve metabolik süreçleri uyarır.

Temiz havada fiziksel aktivitenin ek bir avantajı, bir tür doğal antidepresan görevi gören ve iyi bir ruh halini destekleyen serotonin hormonunun salınmasıdır.

YETERİNCE UYUYUN

Vücudunuza yeterince uyku vererek ona gerçek bir iyilik yapmış olursunuz. Bilimsel araştırmalar, uyku sırasında sadece fiziksel yenilenmenin tam hızda gerçekleştiğini değil, aynı zamanda bakteri ve virüslere karşı başarılı bir mücadele için önemli olan doğal savunma hücrelerinin sayısının da arttığını göstermektedir.