Her gün bir avuç fındık yemek zayıflatıyor

Diyetisyen Melisa Karataş, fındığın yağlı bir kuru yemiş olduğu için diyetlerde tok tutucu özelliği ile kullanıldığını ve yağ yakıcı bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

New England Tıp dergisinde yayınlanan bir çalışma, her gün bir porsiyon kuru yemiş tüketmenin yağ yakımını artırdığını ve metabolizmayı dengelediğini gösteriyor. Çalışmada 120 bin kişi 30 yıl boyunca izlenmiş ve sonuçta her gün kuru yemiş tüketenlerin yaşam süresinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 20 daha uzun olduğu saptanmıştır.

CİLDE PARLAKLIK VERİYOR

Fındığın içerisinde kalp sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin bulunduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi’nden Diyetisyen Melisa Karataş, “Tekli doymamış yağ asitleri içeren fındık; E vitamini, bakır ve magnezyumun için mükemmel bir kaynaktır. Fındığın içerisinde kalp sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin bulunmaktadır. İyi bir lif kaynağı olduğu için kötü kolesterolü düşürür. Tam bir kalp dostudur ve kalp ritmini ayarlamaya yardımcı bir besindir.” diye konuştu.

Fındığın birçok hastalığa iyi geldiği gibi cilt sağlığına da faydalı olduğunu söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş; “E vitaminin çok iyi bir kaynağı olup günlük 25 gram fındık, günlük E vitamini gereksinimin yüzde 100’ünü ve B6 vitamininin yüzde 25’ni karşılar. Daha parlak bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. Bunun düşük glisemik indeks, yüksek posa içeriği, doymamış yağ asitleri ve magnezyum içeriği ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ara öğünlerinde ve ana öğünlerinde nötr bir tadı olan fındığı tatlı tuzlu tüm yemeklerde miktarına dikkat ederek ilave edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

FINDIĞIN FAYDASI KADAR FAZLASI DA ZARAR

Fındığın her gün 1 avuçtan fazla tüketilmesinin kilo alımına da sebep olabildiğini söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş, “Fındık, yağ ve besin değeri olarak çok zengin bir kuru yemiş olduğu için her gün 1 avuçtan fazla tüketilmesi kilo alımına sebep olabilir. Aynı şekilde kilo sorunu olmasa da yüksek tansiyon hastalarının günde bir avuç miktarını geçmemesi tavsiye edilir. Aşırı tüketildiğinde ishal ve mide bulantısı gibi sorunlar görülebilir. Tükettiğiniz miktara dikkat ettiğiniz sürece fındığın faydalarını görmeniz mümkündür. Fit kalabilmek için ideal porsiyonlarda tüketmek önemlidir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.