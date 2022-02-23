Her gün bir kase yoğurt yemenin 'Vay' dedirten mucizevi faydaları

Her gün bir kase yoğurt yemenin 'Vay' dedirten mucizevi faydaları

Vücut için oldukça faydalı olan yoğurt, her gün tüketilmesi gereken bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yoğurt; potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeriyor.

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sadece spor yapmak yeterli olmayabilir...

Sporu bazı sağlıklı besinlerle desteklemek ve bu sağlıklı besinlerin tüketimini düzenli hale getirmek gerekiyor.

Bu besinlerin başında ise yoğurt tüketimi geliyor çünkü yoğurt içerisinde barındırdıkları ile tam bir şifa deposu.

Potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeren yoğurt; özellikle kış aylarında her türlü hastalıktan korunmaya yardımcı olacak.

Kışın inatçı hastalıklarından kurtulmaya destek olan yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirmede ise oldukça önemli.

Koronavirüs salgını ile boğuştuğumuz şu günlerde; güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Yoğurt bunu bize sağlayabilecek ideal bir besin.

Faydalarını tek tek ele aldığımız yoğurdu her gün mutlaka, bir kase olacak şekilde tüketmek gerekiyor.

Peki, Her gün bir kase yoğurt tüketirsek ne olur? Vücuda ne gibi faydaları olur? İşte yanıtı...

HER GÜN BİR KASE YOĞURT TÜKETMENİN FAYDALARI

Her gün bir kase tüketilen yoğurt; probiyotik olması sebebiyle sindirimi kolaylaştırır.

Kabızlık ishal gibi sorunların oluşumuna engel olur ve uyku getirir. Yoğurdun uyku getirmesi hemen herkesçe bilinen ve sık sık uyku ihtiyacı olduğunda uygulanan bir yöntemdir.

Bu sayede daha rahat bir uyku çekebilirsiniz. Uykunuzu almanız ve sabaha dinç uyanmanızı sizi daha mutlu ve verimli bir birey yapar.

Stres ve aklınızda yer alan binlerce düşünce nedeniyle uykuya dalmakta zorlananlar, mutlaka bir kase yoğurt yemeli.

Yoğurt doyurucu ve düşük kalorili olması sebebiyle diyet yapan kişilerce günde bir kase olacak şekilde tüketilmeli. Bu sayede kilo vermeniz konusunda yoğurt, en büyük destekçiniz olacak.

Yine her gün bir kase yoğurt yemek cilt için oldukça faydalıdır. İçeriğinde bulunan laktik asitler ölü deriyi soyarak, hücre yenilenmesini sağlar.

Ayrıca doğal ve katkısız bir peeling görevi görür. Cildi temizler ve canlı bir görünüm kazandırır.

YOĞURDUN BESİN DEĞERİ

100 gram yoğurtta aşağıdakiler bulunur: