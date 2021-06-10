Her gün farkında olmadan fazla şeker tüketiyoruz

Hiçbir besin değeri olmayan ve 'boş kalori' olarak adlandırılan şeker, günlük olarak tükettiğimiz birçok ürünün içinde gizlenmiş olarak karşımıza çıkabiliyor.

Beslenme sözlüğüne göre şeker; şeker kamışından, pancardan ve farklı sebzelerden elde edilebilen, suda çözünen, saf halde tatlı ve beyaz renkte olan, karbonhidratların kimyasal grubuna ait kristalli bir maddedir. Bize boş kalori verdiği, yani bize sadece enerji verdiği, ancak besin maddesi vermediği için beslenmede gerekli görülmez.

Elbette vücudumuzun enerjiye ihtiyacı vardır. Vücudun şekere ihtiyacı olmadığını anlamak çok önemli; vücudun glikoza ihtiyacı var ve bu glikoz, meyve ve sebzeler gibi çok sayıda farklı kaynaktan elde edilebilir.

Basit şeker tüketimi, aşırı daha büyük bir obezite riski ile kardiyovasküler ve metabolik hastalık riskini artırıyor. Bu nedenle günlük maksimum şeker alımına ilişkin öneriler oldukça katıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplam günlük kalorinin yüzde 10'unu aşmayacak şekilde tavsiye ediyor ancak arzu edilen hedefi yüzde 5'in altında tutuyor. Bu, günde yaklaşık 25 gram basit şekere eş değerdir.

25 gramı aşmak ne yazıkki çok kolay. Tek bir kutu şekerli içecek tüketerek zaten 35 ila 45 gram şeker tüketiyoruz. Bu miktar, DSÖ tarafından belirlenen yüzde 5 hedefinin oldukça üzerindedir.

ÜRÜNLERDE GİZLENMİŞ ŞEKER

Her gün ne kadar şeker tükettiğimizi nasıl kontrol edebiliriz? Bu aslında basittir. Gizli şeker içeren işlenmiş gıdaları tüketmezsek, şeker tüketimini kontrol edebiliriz. Çünkü tükettiğimiz şekeri sadece çay kaşığı ile ölçmek zorunda kalırız, böylece günde 6'dan fazla tüketirsek sınırı aşmış olduğumuzu biliriz.

Şeker tüketimini minimuma indirmenin en iyi yolu, daha fazla bütün gıda ve daha az paketli ürün tüketmektir. Yani, daha fazla meyve, sebze, baklagiller, balık, tavuk ve daha az ultra işlenmiş içecekler ve şekerli ürünler tüketmektir. Ancak, bir noktada işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıdalar tükettiğimiz için, bu tür gıdalarda bulunan etiketleri ve eklenen şeker miktarını okumamız şarttır.

Etiketlerinden okuyabileceğiniz aşırı şeker içeren bazı ürün örnekleri:

Çözünür kakao: 2 yemek kaşığı yaklaşık 15 gr şeker sağlar.

Kahvaltılık tahıllar: Genellikle 50 gr şeker/100 gr ürün.

Kurabiye ve hamur işleri: 20 gr'dan fazla şeker/100 gr ürün.

Şekerli içecekler ve enerji içecekleri: Yaklaşık 40 g şeker/100 ml ürün.

Sütlü çikolata: 60 gr şeker/100 gr ürün.

Reçeller: 50 gr şeker/100 gr ürün.

Sütlü tatlılar: Yaklaşık 23 gr şeker/100 gr ürün.

Hazır soslar: 7 gr ila 22 gr arasında şeker/100g ürün.

Tatlılar: 56 gr şeker/100 gr ürün.

Toplumun çoğu, gıda endüstrisinin hoş bir tat sağlamak ve belirli asitliği önlemek için şeker eklediği sosları (ketçap, hardal, barbekü sosu vb.) görmezden gelir. Toplumun çoğu, hamur işlerinin ve içeceklerin şeker açısından zengin olduğunu biliyor, ancak kurabiye gibi şeker açısından zengin olan, ancak atıştırmalık olarak yenilen ürünler göz önüne alındığında, bunları sağlıklı bir ürün olarak kabul eden birçok insan, kaçınılması gereken ürünler olarak görmez.

Doğal bir ürün olduğu için birçok faydasının olduğu bilinen balda da benzer bir durum yaşanır ve genellikle içerdiği fazla şekerin sağlıklı olduğu veya kaçınılmaması gerektiği düşünülür. Ancak gerçek şu ki, rafine şekerden çok daha fazla besin maddesi içermesine rağmen, bu besinlerden sağladığı miktar, zannedildiği kadar yüksek şeker tüketimini haklı çıkarmaz.

TATLANDIRICILAR TÜKETİLEBİLİR Mİ?

Kalorisiz veya düşük kalorili tatlandırıcılar, genellikle zayıflama diyetlerinde ilave şeker yerine kullanılıyor. Ancak, diyetlere bağlılığı, özellikle kilo kaybını artırmak için kullanımlarını bir kenara bırakırsak, farklı bir sorun daha var: Bu maddeler şekerden çok daha tatlı bir tada sahiptir, bu durumda sorun kalori veya miktar değil, o tatlı tada bağımlılıktır. Tatlandırıcılar tatlılık eşiğini çok yükseltebilirler, bu da çikolatalar veya endüstriyel hamur işleri gibi diğer tatlı yiyecekleri daha sık tüketme isteğimizi artırır.

En iyi seçenek yediğimiz şeker miktarını azaltmak, ancak ara sıra bir meşrubat ya da tatlı tüketerek kendimize işkence etmemektir.

ESMER ŞEKER SAĞLIKLI MI?

Esmer şeker, rafine edilmemiş şekerdir, bu nedenle B vitamini, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum gibi besin maddeleri sağlar. Bu nedenle genellikle daha sağlıklı kabul edilir. Ancak, bu içerikelr çok az miktarda olduğu için önemli kabul edilmez ve besin değerleri beyazınkiyle aynı olarak kabul edilir. Önerilen günlük esmer şeker miktarı, beyaz şekerle aynıdır.