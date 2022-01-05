Her gün mutlaka tüketilmesi gereken 5 yapraklı sebze

Yenilebilir yapraklı sebzelerin birçoğuna mutlaka aşinasınızdır, ancak sofralarınızda her daim bulunması gereken en önemlilerini sizler için araştırdık…

Birçok bitki bizim için birçok yönden gerçekten faydalıdır. Lezzetli sağlıklı yemekler yapmak için veya rahatsızlıklar için etkili bir çare olarak kullanabiliriz. Kendine özgü tatlar ve besinler ile yenilebilir yapraklar üreten birçok bitki vardır. Ancak, dürüst olmak gerekirse, yenilebilir yaprakları olan ağaçların çoğu şüpheli bir üne sahiptir.

Yediğimiz en yaygın yenilebilir yapraklardan bazıları yeşil yapraklı sebzeler olarak da bilinir. Lahana ve ıspanak gibi olağan şüphelilerin yanı sıra, vitaminler, mineraller, kalsiyum, protein, demir, lif, folik asit, antioksidanlar ve diğer besinlerle dolu birçok yaprak türü vardır. Bu nedenle kalbiniz, kan şekeriniz, bağışıklık sisteminiz ve hücre onarımınız için iyidirler. İşte, sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken yeşil yapraklılar;

1. NANE

Nane yaprakları şişkinlikle savaşmanıza yardımcı olabilir. Hazımsızlığı gidermeye ve ağız kokusunu maskelemeye yardımcı olur. Antioksidanlar ve bitkisel besinlerle doludur. Fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve vücudun bağışıklık sistemini iyileştiren C, D, E ve A gibi vitaminler için iyi bir kaynaktır.

2. MAYDANOZ

Maydanozun kalorisi düşüktür ve A, K ve C vitamini gibi önemli besinler açısından zengindir. A ve C vitaminleri bağışıklığınızı artıran güçlü antioksidanlardır. Ayrıca iyi bir cilt ve göz sağlığı için de önemlidirler. K vitamini kemik ve kalp sağlığını destekler. Maydanoz ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi iyi bir mineral kaynağıdır.

3. ÇEMEN OTU

Çemen otu, bir kişinin genel refahını artıran, bitkisel besinlerin ve C vitamini, A vitamini ve beta karoten gibi çeşitli antioksidanların deposudur. Bu yapraklar düşük glisemik indeksli gıdalardır ve ayrıca daha iyi glikoz kontrolüne yardımcı olur. İyi bir kalsiyum kaynağı olması da osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

4. MARUL

Marul, C vitamini gibi antioksidanlar ve A, K vitaminleri ve potasyum gibi diğer besinler açısından zengindir. İltihapla savaşmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Maruldaki lif, sindirimi destekler ve kilo vermeye yardımcı olur. Sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olur ve iyi uykuyu destekler.

5. ISPANAK

Ispanağın karotenoidler, C vitamini, K vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum açısından son derece zengin olduğu bilinen bir gerçektir. Sindirime ve kilo kaybına yardımcı olan iyi bir çözünmeyen lif kaynağıdır. Kişinin gözünü iyileştiren bileşik lutein içerir. Kemik sağlığını destekler ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.