Her sahurda 5 adet yeşil zeytin tüketmenin etkileri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur vakti yediğimiz besinler daha fazla önem kazandı. Tüm gün hem tok hem de sağlıklı besinler tüketmek isteyenler, işe yeşil zeytinle başlamalı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte iftar ve sahurda yiyeceğimiz besinler önem kazanmaya başladı.

Ramazan ayında tutuğumuz oruç vücudumuzu tazelerken, zararlı besinler ile bu döngünün önünü tıkamamak gerekiyor.

İftarda doyurucu ama vücudumuzu yormayacak besinleri tüketmemiz hatta mümkünse en sağlıklı olanını tüketmemiz gerekiyor.

Tüm gün aç ve susuz kalan vücudumuzun gecenin ilerleyen saatlerinde rahat etmesi ve sahurdan sonra ise kolayca uyku moduna geçmesi mühim.

Bu yüzden iftarda dikkat ettiğimiz yeme - içme konusunu sahurda da devam ettirmeli ve yeşil zeytinle tanışmalıyız.

Yeşil zeytin faydaları ile öne çıkan ve özellikle sahurda yediğimiz zaman bizi gün boyu rahat ettirecek bir besin.

Nadir sevmeyeni olan ve herkes tarafından çok sevilen yeşil zeytini kararında tüketmeli, oluşabilecek susamanın ise önüne geçmelisiniz.

Peki, Zeytin zeytin ne işe yarar, hangi faydaları barındırır? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Yeşil zeytinin faydaları

E vitamini içeren yeşil zeytin vücuttan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur ve adeta ilaç görevi görür. Ayrıca omega-3 yağ asitleri barındıran yeşil zeytin, sinir hücrelerinin deforme olmasının önüne geçer.

Daha sağlam bir sinir sistemine sahip olmamızı sağlayan yeşil zeytin, oruç tuttuğumuz sırada da vücudun daha enerjik olmasını sağlar.

Bu nedenle oruç tutanların sahurda yeşil zeytin tüketilmesi önerilir. Üstelik tek faydası bu değil.

Yeşil zeytin susuzluğa iyi gelir. Oruç süresince kişinin sağlığını korur ve en önemlisi açlığa bağlı yorgunluğu önler.

Kan basıncını düzenleyerek kalp krizi riskini düşürür. Çağımızın sorunlarından olan kalp hastalığı ile baş etmemizi sağlar.

Aynı zamanda uzun süre susuz kalan ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Cildin deforme olmasını önler ve parlak bir görünüm kazandırır.

Zeytindeki antioksidanlar, bağışıklık sisteminin korur ve güçlendirir. Bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması ise sağlıklı olmanın en önemli yoludur.