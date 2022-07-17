Hiç kilo veremiyor musunuz? Faydalı olduğunu düşündüğünüz bu yiyecekler suçlu olabilir...

Hiç kilo veremiyor musunuz? Faydalı olduğunu düşündüğünüz bu yiyecekler suçlu olabilir...

Kilo vermenin anahtarı, tükettiğinizden daha fazla kalori yakmaktır. Ancak bazı gıdalar çok fazla kalori sağlarken çok daha az besin maddesi içerir ve bunlar kilo vermenize engel olabilirler...

Bazı yiyecekler ilk bakışta zararsız görünebilir. Belki de tüketirken zararlı olup olmadığını çok düşünmüyorsunuz. Ancak ne yazık ki yedikleriniz kalp hastalıkları ve kolesterol sorunları gibi tehlikeli durumlara yol açabilir.

İdeal kiloda olmanın birçok faydası vardır. Sağlıklı bir yaşam sürerek hastalıkları önleyebilirsiniz. İdeal kiloda olmak, sağlıklı bir yaşamt arzı için ilk adımdır.

Uzun zamandır ideal kilonuza ulaşmak istediniz ama bir türlü ulaşamadınız mı? Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için hedefinize ulaşmanızı engelleyebilecek gıdalar vardır.

İşte kilo vermenizi önleyen gıdalar.

Makarna

Makarna çok sevdiğiniz yiyecekler arasında olabilir ancak, karbonhidrat yönünden zengindir. Karbonhidratlar belirli bir miktarda iyidir ve büyük miktarlarda tüketilirse çeşitli sorunlara neden olabilirler.

Örneğin, 120 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, yüksek karbonhidrat alımının kalp hastalıkları riskini artırabileceğini göstermektedir.

Ayrıca kan şekeri seviyelerini yükselterek kilo vermeyi önemli ölçüde zorlaştırabilirler.

Hayvansal proteinler

Hayvansal proteinlerin aşırı tüketimi de kilo vermenizi engelleyebilir. Bu bir vegan veya vejeteryan diyeti seçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Yumurta, süt ve et gibi hayvansal proteinler her insan için önemlidir, ancak aşırıya kaçmamalısınız.

Çok fazla hayvansal protein, böbrek ve kemik sorunlarına yol açabilen çok miktarda fosfor içerdiğinden sorunlara neden olabilir. Böbreklerimizin dinlenmesi için biraz zamana ihtiyacı vardır ve onları büyük miktarlarda hayvansal proteinle aşırı yüklerseniz çok fazla çalışmak durumunda kalırlar.

Bu durum böbreklerinizi yorarken aynı zamanda verimli besin emilimlerini de engelleyebilir.

Diyet içecekler

Kola seviyor ve vazgeçemiyor musunuz? Diyet kolayı seçmenin harika bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Maalesef hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Evet, diyet gazlı içecekler daha az şeker içerir, ancak şekerin yerine aspartam ve sakarin gibi yapay tatlandırıcılar kullanılır. Ayrıca gazlı içeceklerin diyet versiyonları çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Aşırı tüketimleri tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açabilirler.

Tüm bu diyet içecekler diyetinizden çıkarmanız gereken gıdalar listesindedir.

Pirinç

Pirinç, her sağlıklı diyetin bir parçası gibi görünüyor, ancak sizi kandırmasına izin vermeyin. Kötü kolesterolün yükselmesi, yüksek trigliserit seviyeleri ve yüksek tansiyon gibi birçok soruna neden olabilir.

Dengeli miktarlarda pirinç yemek zararsız olabilir, ancak büyük miktarlarda tüketmeyin.

Hazır yemekler

Mikrodalga fırınlarda kolayca hazırlanan yiyeceklere ulaşmak harika. Ancak bu gıdaların birçoğu kilo vermeyi zorlaştırır. Genellikle çok fazla sodyum, şeker ve ayrıca onları taze tutan kimyasallar içerirler.

Bu gıdalardan uzak durmanızı sağlayacak bir diğer faktör de plastik ambalajlardır. Yemeğinize girebilecek plastik katkı maddeleri veya ftalatlar içerirler.

Paketli meyve suları

Kilo vermek istiyorsanız paketli gıdalardan uzak durun. Meyve suları da bu kategoriye dahildir. Vitamin almanın harika bir yolu gibi görünseler de, çoğu yüksek oranda işlenir ve çok fazla şeker içerir.

Öte yandan, gününüzü meyve suyu olmadan hayal edemiyorsanız, bir meyve sıkacağı alın ve kendiniz yapın.

Bu gıdaları asla yemeyin

Kilo vermek istiyorsanız asla yememeniz gerekenler yiyecekleri de bilmelisiniz:

- İşlenmiş etler

- Fast food

- Cips ve diğer tuzlu atıştırmalıklar

- Beyaz ekmek

- Gazlı ve şekerli içecekler