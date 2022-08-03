Hıçkırıktan kurtulmanın 10 etkili yolu

En uygunsuz anda başlayabilen ve saatlerce sürebilen hıçkırıklardan kurtulmak mümkün! İşte hıçkırıktan kolayca kurtulmanızı sağlayacak 10 basit ama etkili yol.

Hıçkırık, diyafram ve göğüs duvarını oluşturan ve nefes almaya yardımcı olmak için kaburgalara bağlanan interkostal kasların istemsiz spazmodik kasılmalarıdır. Her spazm, akciğerlere hava akışına neden olur, bu da ses tellerinin keskin bir şekilde kapanmasına ve karakteristik bir boğuk sese neden olur.

Çoğu zaman hıçkırıklar beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkar ve uzun süre devam edebilir. İletişimi, konsantrasyonu, yemek yemeyi ve uykuya dalmayı engeller.

İlk hıçkırık nöbetleri, anne karnında, hamileliğin 25. haftası civarında başlar. Hıçkırık yetişkinlerde, çocuklara göre çok daha az sıklıkla görülür.

Yıllarca sürebiliyor

Hıçkırıklar genellikle 20-30 dakika içinde geçer, ancak istisnalar vardır. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, tarihteki en uzun hıçkırık nöbeti Amerikalı Charles Osborne'da kaydedilmiştir.

Osborne, 1922'de hıçkırmaya başladı, ancak tedavi edilemedi ve hıçkırık 1990 yılına kadar devam etti. Dakikada 20-40 kez hıçkıran Osborne'un toplam 430 milyon defadan fazla hıçkırdığı tahmin ediliyor.

Hıçkırığın nedenleri

Alışılmış hıçkırıklar genellikle önemsizdir ve ciddi değildir. Ancak kronik hale gelirse, altındaki durumun araştırılması gereklidir.

Akut hıçkırıklar

Herkesin bildiği olağan hıçkırıklardır. Her yaşta görülürler. Herhangi bir özel tedavi gerektirmeyen hafif bir durumdur.

Genellikle birkaç saniye sürerler. Akut hıçkırıklar bazen birkaç dakika sürebilirken, en fazla 48 saat devam ederler ve kendiliğinden dururlar.

Çoğu zaman nedeni bilinmemekle birlikte, aşağıdakilerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir:

- Özellikle baharatlı olarak aşırı yemek,

- Çok çabuk yemek yemek,

- Ağır alkol tüketimi,

- Sakız çiğneyerek hava yutmak,

- Aşırı stres veya duygu yüklü olmak,

- Yemek borusunda tahriş.

Kronik hıçkırıklar

Bazı çok nadir durumlarda, hıçkırık 48 saatten uzun sürebilir veya düzenli olarak geri gelebilir. Yemek ve uykuyu bozarak yaşam kalitesini etkiler. Bu tür hıçkırıklar bir hastalıkla ilişkili olabilir.

Kronik hıçkırıkların nedenleri çeşitlidir:

- Reflü,

- Peptik ülser veya gastrit,

- Nörolojik hastalıklar,

- Bazı ilaçların alınması (bazı kemoterapi ilaçları, benzodiazepinler, kortikosteroidler, barbitüratlar, morfin ve anestezikler),

- Psikolojik bir durum.

Kronik hıçkırık durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bazen hiçbir sebep bulunamaz.

Hıçkırıktan kurtulmak için 10 etkili yol

Hıçkırıkların kendiliğinden durmasını beklemek her zaman mümkün değildir. Örneğin, acil bir arama yapmanız gerekiyorsa veya sessiz olunması gereken bir ortamdaysanız hıçkırığınızı hemen durdurmak isteyebilirsiniz.

Hıçkırık durumunda aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini deneyebilirsiniz.

1. Valsalva manevrası

Bu yöntem, adını 18. yüzyıldan kalma bir İtalyan doktor olan Antonio Maria Valsalva'dan almıştır. Dalış tutkunlarının iyi bildiği bir uygulama olan Valsalva manevrası özellikle kulakların içindeki basıncı dengelemeyi sağlar.

Burnunuzu parmaklarınızla sıkıştırın ve kulaklarınızı açmak için hafifçe üfleyin. Bu yöntem vagus sinirine etki eder, nabzı yavaşlatır ve tahriş olmuş siniri uyararak hıçkırıkları durdurur.

2. Diyaframı harekete geçirin

Göğsünüzü şişirerek derin bir nefes alın ve ardından nefesinizi birkaç saniye boyunca akciğerlerde tutun. Bu teknik frenik siniri uyarır ve hıçkırığı durdurur.

3. Bir kağıt torba içinde nefes alın

Bu teknik kanda karbondioksit artışına neden olur ve hıçkırıkları durdurur.

4. Su bardağı tekniği

Nefes almayı durdururken bir bardak su için. Frenik siniri uyarmak için solunum sürecini birkaç dakika durdurun. Bir bardak suyunuzu çeneniz öne eğik veya burnunuzu iki parmağınızla sıkıştırarak içmeyi deneyin, bu da işe yarar.

5. Gözbebeklerinizi sıkıştırın

Daha az bilinen, göz kürelerini parmaklarla sıkma tekniği kalp atış hızını yavaşlatma yoluyla frenik siniri uyarır. Göz küresini başparmağınız ve işaret parmağınız arasında hafifçe sıkabilirsiniz. Dikkatli olun, acı verecek kadar sıkıştırmayın.

6. Limon veya şeker

Bir limonu ısırın veya birkaç damla limon emdirilmiş şekeri dilinizin altına koyun. Bu uygulamanın hıçkırığı neden durdurduğu tam olarak bilinmese de, etkili bir yöntemdir.

7. Korkmak

Nedeni bilinmese de bir şok, anlık bir solunum durmasına neden olabilir ve kandaki oksijeni aniden artırabilir. Ve böylece frenik siniri uyarır ve hıçkırığı durdurur.

8. Buz küpü tekniği

Karnınıza bir buz küpü uygulayın. Soğuğun çarpıcı etkisi diyaframı ve frenik siniri etkiler. Hıçkırıklarınız bu şekilde geçebilir.

9. Başka bir şey düşün

Sadece dikkatinizi hıçkırıktan uzaklaştırın. Dikkatinizi ani hıçkırıklara odaklamadığınızda, hıçkırıklarınız daha az önemli hale gelir ve sonunda siz farkına bile varmadan geçer.

10. Diyaframı sıkıştırın

Yere yatın ve dizlerinizi göğsünüze doğru getirin. Bu pozisyon diyafram bölgesinin sıkışmasına neden olur. Bu frenik siniri gevşetir ve hıçkırıklarınızın geçmesini sağlar.