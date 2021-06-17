Hindistan'da bu kez de 'yeşil mantar' vakası bildirildi

Hindistan'da bu kez de 'yeşil mantar' vakası bildirildi

Hindistan'da Madhya Pradesh bölgesinde koronavirüsten kurtulan 34 yaşındaki bir kişiye, Yeşil Mantar enfeksiyonu teşhisi konulduğu ve tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'ye nakledildiği açıklandı.

Hindistan'da koronavirüs sonrası enfeksiyonlar, gün geçtikçe büyüyor. Beyaz mantar ve kara mantar enfeksiyonlarından sonra ülkede bu kez de yeşil mantar enfeksiyonu vakası bildirildi.

Ülkenin Madhya Pradesh, Indore bölgesinde 34 yaşında koronavirüs atlatan bir kişiye yeşil mantar enfeksiyonu teşhisi kondu. Hasta, Mumbai'deki başka bir hastaneye nakledildi.

Koronavirüsten iyileşen kişinin ölümcül mukormikoz enfeksiyonu olduğundan şüphelenildiği için bir testten geçirildiğini söyleyen uzmanlar, bunun yerine akciğerlerinde, sinüslerinde ve kanında bir enfeksiyon olan yeşil mantar (Aspergilloz) ile enfekte olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüsten iyileşen kişilerde yeşil mantar enfeksiyonunun diğer hastalardan farklı olup olmadığını bilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, söz konusu adamın koronavirüse yakalanmış ve ciğerlerinin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yeşil mantar enfeksiyonu konulan 34 yaşındaki adam, yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi görmüş ve aşırı kilo kaybı nedeniyle çok zayıflamıştı.

YEŞİL MANTAR NEDİR?

Yeşil mantar, iç ve dış mekanlarda yaşayan yaygın bir küf (bir tür mantar) olan Aspergillus'un neden olduğu bir enfeksiyondur. Uzmanlar, Aspergilloz olarak da adlandırılan yeşil mantar enfeksiyonunun seyrinin, koronavirüs enfeksiyonunda iyileşen kişilerde diğer hastalardan farklı olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte uzmanlar, Aspergillus mantarının renk kodlaması konusunda farklılık gösterdiğini ve mantar enfeksiyonunun renk kodlamasının olmadığını söyledi.

Yeşil mantar isminin kökeni ise mantar enfeksiyonunun vücutta renk tonları vermesi değil. Yeşil mantarın adı, rengin laboratuvarda test edilirken ortaya çıkmasıdır.

Koronavirüs hastaları ve koronavirüsü atlatanlar arasında artan mantar vakaları arasında epidemiyologlar, insanlara paniğe kapılmamalarını tavsiye ederek, enfeksiyonun türünü, nedenlerini ve ilişkili risk faktörlerini analiz etmenin öneminin altını çiziyorlar.

Candida, aspergilloz, kriptokok, histoplazmoz ve koksidioidomikoz gibi çeşitli mantar enfeksiyonları vardır. Mukormikozis, kandida ve aspergilloz, bağışıklığı düşük olanlarda daha sık görülenlerdir.

BULAŞICI DEĞİL

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre alerjik reaksiyonlar, akciğer enfeksiyonları ve diğer organlardaki enfeksiyonlar Apergillus'un neden olduğu sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, Aspergilloz bulaşıcı değildir ve akciğerlerden insanlar arasında veya insanlar ve hayvanlar arasında yayılamaz.

ABD sağlık kuruluşu, farklı aspergilloz türlerinin farklı insan gruplarını etkilediğini söylüyor.

Alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA) en sık kistik fibroz veya astımı olan kişilerde görülüyor. Aspergillomlar genellikle tüberküloz gibi diğer akciğer hastalıkları olan insanları etkiliyor. Kronik pulmoner aspergilloz tipik olarak tüberküloz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) veya sarkoidoz dahil olmak üzere başka akciğer hastalıkları olan kişilerde en sık görülüyor.

Yeşil mantarın, kök hücre nakli veya organ nakli geçirmiş, kanser için kemoterapi gören veya yüksek dozda kortikosteroid alan kişiler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri de etkilediği biliniyor. Şiddetli influenza ile hastaneye yatırılan hastalarda ayrıca invaziv aspergilloz tanımlandığı da bilinmektedir.

YEŞİL MANTAR BELİRTİLERİ

CDC, farklı aspergilloz türlerinin farklı semptomlara neden olabileceğini söylüyor. Alerjik bronkopulmoner aspergillozun (ABPA) semptomları, hırıltı, nefes darlığı, öksürük ve ateş (nadir durumlarda) dahil olmak üzere astım semptomlarına benziyor.

Alerjik aspergillus sinüzitinin semptomları arasında tıkanıklık, burun akıntısı, baş ağrısı ve koku alma yeteneğinin azalması sayılabilir. Aspergilloma belirtileri arasında öksürük, kanlı öksürük ve nefes darlığı bulunur. Kronik pulmoner aspergilloz hastalarında kilo kaybı, öksürük, kan tükürme, yorgunluk ve nefes darlığı bildirilmiştir.

Ateş, genellikle diğer tıbbi durumlardan zaten hasta olan kişilerde görülen invaziv aspergillozun yaygın bir belirtisidir. Hangi semptomların Apergillus enfeksiyonu ile ilişkili olduğunu bilmek zor olabilir. Bununla birlikte, akciğerlerde invaziv aspergilloz belirtileri ateş, göğüs ağrısı, öksürük, kan tükürme ve nefes darlığıdır. CDC, enfeksiyon akciğerlerden vücudun diğer bölgelerine yayılırsa başka semptomların gelişebileceğini söylüyor.

Uzmanlar, iyi hijyen ve ağız ve fiziksel temizliğin sürdürülmesiyle nadir görülen mantar enfeksiyonlarının önlenebileceğini söylüyor.