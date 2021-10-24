Hipertansiyon her 3 kişiden 1'ini etkiliyor

Dünya çapında 1 buçuk milyar insanı etkileyen ve 21’inci yüzyılın vebası olarak tanımlanan hipertansiyon, Türkiye'de nüfusun yüzde 33'ünü etkiliyor.

Hipertansiyonu tetikleyen en büyük faktörün stres olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, sinsi katil veya 21’inci yüzyılın vebası olarak tanımlanan hipertansiyonun dünyada 1 buçuk milyar insanı etkilediğini ve ülkemizde her 3 hastadan 1’inin hipertansiyon ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hipertansiyon sebeplerinin başında stresin geldiğini belirten Yalçınkaya, diğer sebepler arasında alkol, sedanter yaşam, obezite, yüksek kolesterol düzeyleri, yanlış beslenme şekilleri ve endokrin hastalıklar olduğunu dile getirdi.

ÖLÜMCÜL DURUMLARA YOL AÇABİLİYOR

Hipertansiyonun hastalarda bazı ölümcül sonuçlara yol açabildiğini söyleyen Yalçınkaya, kalp, beyin, göz, böbrek üzerinde bazı hasarlar bırakabileceğini belirtti.

Kalp yetmezliği, inme, beyin kanamaları, göz kayıpları, böbrek yetmezlikleri gibi durumların da hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkabileceğinin altını çizen Yalçınkaya, "Hipertansiyonu en çok tetikleyen, ataklarına en sık neden olan durum stres ve stresli yaşam koşulları. Biz bu aşamada hastalarımıza stresle başa çıkma yolarını öğütlüyoruz. Bunun için düzenli uyku, beslenme ve spor öneriyoruz. Aslında hastalara biraz daha mutlu olmayı ve mutlu kalabilmeyi öğütlüyoruz. Stresle başa çıkma yöntemlerinden ilk önerdiğimiz yaşam tarzı değişikliği oluyor. Tabi yaşam tarzı değişikliğinin yanı sıra bazı hastalarımıza ilaç tedavileri ve psikolojik destek de öneriyoruz.” şeklinde konuştu.