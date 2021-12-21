Hipertansiyonun kontrol altında tutmanın 10 yolu

Yüksek tansiyondan muzdaripseniz ve ilaçlara rağmen bu durumu kontrol altında tutamıyorsanız, günlük yaşamanızda yapacağınız değişiklikler sayesinde sağlığınıza kavuşabilirsiniz!

Yüksek tansiyonun tıbbi terimi olan hipertansiyon, 'sessiz katil' olarak bilinir. Sadece yaygın değil, aynı zamanda kritik olan bir sağlık durumudur. Kalp hastalıklarına yol açan arter duvarlarına aşırı uzun süreli kan kuvveti uygulandığında olur. Kalbiniz ne kadar çok kan pompalarsa ve atardamarlarınız ne kadar darsa, basınç o kadar yüksek olur. Bu durum kritiktir çünkü belirgin bir semptomu yoktur ve bu nedenle sıklıkla teşhis edilmez. Uzun süre tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskine yol açabilir.

Kan basıncınız anormal derecede yüksekse, mümkün olduğunca çabuk düşürmeniz gerekecektir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak, doktorunuza ilaç yazmasını sağlamak olabilir, ancak tek başına ilaçlar asla yeterli olmaz çünkü bunun gibi bir yaşam tarzı hastalığı ancak yaşam tarzı değişiklikleri ile yönetilebilir. İşte, yüksek tansiyonu hızlı kontrol etmenin yolları;

1. OPTİMUM AĞIRLIĞI KORUYUN

Sağlıklı vücut kitle indeksinin 18,5 ile 24,9 aralığında olduğunu biliyor muydunuz? Ve bir kişinin tansiyonu kilo arttıkça artar. Bu nedenle, formda kalmanız, dengeli beslenmeniz ve kilonuzu yönetmek için günlük egzersiz yapmanız gerekecektir. Vücut kitle indeksinizi öğrenin ve bu aralıkta kalmaya özen gösterin.

2. DENGELİ BİR DİYET YAPIN

Yeme alışkanlıklarınız bozulduysa, sağlığınızın sorumluluğunu üstlenmenin ve bol meyve, sebze ve az yağlı süt ürünleri tüketmenin tam zamanı. Abur cubur, yağlı, işlenmiş ve konserve yiyeceklerden kaçının. Makarna, pizza, hamburger, patates kızartması, cips, namlu ve diğer yapay tatlandırıcılı yiyecekleri yemekten kaçınmanız sizin için çok önemli olacaktır. Yeme alışkanlıklarınızı öğrenmek ve geliştirmek için bir yemek günlüğü tutun ve ne yediğinizi not edin.

3. SODYUM ALIMINI AZALTIN

Sodyum içeriği doğal olarak kan basıncı seviyesini artırır. Bu yüzden sadece düşük sodyumlu yiyecekleri seçin. Yani, tuz oranı düşük bir diyet takip edin. Özellikle paketli gıdalarda bulunan gizli koruyucular tansiyonunuzu yükseltebilir.

4. AKTİF KALIN

Hareketsiz bir yaşam tarzı sürüyorsanız, her şeyi yanlış yapıyorsunuz. Haftada en az beş gün yarım saat egzersiz yapmaya başlamanız gerekecek. Dilediğiniz aktiviteyi yapabilirsiniz. Yüzmeyi, bisiklete binmeyi, aerobik yapmayı, yoga yapmayı, spor yapmayı, koşmayı veya istediğiniz herhangi bir sporu yapmayı deneyin.

5. ALKOLDEN KAÇININ

Yüksek tansiyonunuz varsa, alkolden kaçının veya yalnızca ölçülü olarak alkol alın. Sağlıklı yetişkinler için bu, kadınlar için günde bir, erkekler için günde iki içki anlamına gelir. Alkolün kalori içerdiğini ve yüksek tansiyon için bir risk faktörü olan istenmeyen kilo alımına katkıda bulunabileceğini unutmayın. Ayrıca alkol, belirli tansiyon ilaçları ile etkileşime girerek ilacın vücudunuzdaki seviyesini etkileyebilir veya yan etkileri artırabilir.

6. POTASYUM TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Potasyum kan basıncı seviyenizi etkili bir şekilde azaltabilir. Bu nedenle daha fazla bezelye, muz, patates, domates, portakal suyu, barbunya fasulyesi, tatlı özsu kavun ve kuru üzüm yiyerek günlük potasyum alımınızı artırın.

7. SİGARAYI BIRAKIN

Sigarayı bırakmak, kan basıncını normal aralığa indirebilir ve kalp hastalığı riskini de azaltabilir. Sigara kullanan insanların damar iç çeperleri zamanla kalınlaşır ve damar tıkanıklığına neden olabilir. Bu durum, yüksek tansiyon için ideal bir ortam anlamına gelir.

8. STRESİ YÖNETİN

Stresli bir durumda olduğunuzda vücudumuz bir hormon dalgalanması üretir. Bu hormonlar, kalbinizin daha hızlı atmasına ve kan damarlarınızın daralmasına neden olarak kan basıncınızı geçici olarak artırır. Stresin tek başına uzun süreli yüksek tansiyona neden olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak strese sağlıksız şekillerde tepki vermek, yüksek tansiyon riskinizi artırabilir.

9. SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Günde 8 ila 10 bardak su içmek, tansiyonla ilgili sorunları yönetmenin belki de en kolay yoludur. Bu yüzden günlük ihtiyacınız olan su miktarını karşıladığınızdan emin olun. Su, vücutta tansiyon toksiklerini ortadan kaldırmak için iyi bir araçtır.

10. KAN BASINCINIZI TAKİP EDİN

Özellikle ilaç alma zorunluluğunu önlemek veya halihazırda kullanmakta olduğunuz ilaçları azaltmak istiyorsanız, evde tansiyonunuzu düzenli olarak izlemelisiniz. Çünkü, zamanla yüksek tansiyon sizin normaliniz haline gelebilir ve semptomları gözlemlemeyebilirsiniz.