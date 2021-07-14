Horlama daha ciddi sorunların işareti olabilir

Masumane görünen basit bir horlama, obstrüktif uyku apnesinden hipertansiyona ve çok ciddi metabolik değişikliklere kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor.

Horlama, rahatsız edici olmasının yanı sıra, genellikle solunum ve kardiyovasküler sağlık sorunları ile ilişkilidir. Her üç yetişkinden birinin horlama sorunu çektiği tahmin edilmektedir.

Horlamaya neden olan faktörler arasında obezite, büyümüş bademcikler ve geniz eti ve kraniyofasiyal değişiklikler (baş, boyun ve yüz bölgesinde yapısal ve işlevsel bozukluklar) sayılabilir.

Horlama, solunum yollarının daralmasının neden olduğu nefes almada duraklamalar nedeniyle oluşan, kan oksijenlenmesinin azalmasıyla karakterize bir solunum bozukluğu olan obstrüktif uyku apnesinin semptomlarından biridir.

Genel olarak horlamayla bağdaştırılan obstrüktif uyku apnesi, kişi uyurken tekrarlayan solunum durması ile karakterizedir. Hava geçişinin engellenmesi ile üretilen bir ses vardır. Hafif vakalarda kişi gece horlamadan etkilendiğinin farkına bile varmaz.

Bu solunum obstrüksiyonu süreci ve tekrarlandığında ürettiği ses, gündüz aşırı uyku haline neden olabilir. Araştırmalara göre bu uyku hali dikkat, konsantrasyon ve hafızada eksikliklere yol açarak birçok sağlık sorununa neden olabilir. Araştırmalar ayrıca bu durumun araç kullanırken kaza riskini artırdığını göstermektedir.

KALP SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Horlama ve neden olduğu uyku apnesi, büyük oranda kalp sorunlarına neden olabilir. Uyku apnesinin kalp hastalıklarına neden olabileceği üç mekanizma vardır.

Aralıklı hipoksi (oksijen yetmezliği), çoğu hipertansiyon hastalığının nedenidir ve felç riskini artırır. Kişinin boğazı geçici olarak tıkandığında, vücuttaki basınç kanın akmasını zorlaştırır ve kalp üzerinde mekanik stres oluşturur. Dirençli hipertansiyonu olan hastaların çoğunun obstrüktif uyku apnesi olduğu görülmüştür.

Horlayan kişinin gece boyunca defalarca uyanmasının neden olduğu derin uykunun parçalanması, bazı durumlarda vücudu insüline karşı daha dirençli hale getirebilen metabolik değişikliklere de yol açar.

Horlamaya neden olan faktörler çeşitlilik gösterdiğinden, her vaka için uygun tedaviyi bir sağlık uzmanı değerlendirebilir ve gösterebilir. Özellikle internet reklamlarında görülen 'mucize' ilaçlar, apneden muzdarip kişilerin sağlığını daha da tehlikeye atabilir.

HORLAMAYI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Horlamayı durdurmanın birkaç yolu vardır. Evde bazı çözümleri deneyebilir veya gerçekten aşırı bir durumsa bir uzmana gidebilirsiniz.

Durumunuzu Değerlendirin

Durumun ciddiyetini değerlendirmek için, birinin size horlamanızın nasıl olduğunu açıklaması önemlidir. Bu şekilde yaygın bir sorun mu yoksa daha problemli durumlarla mı ilgili olduğunu, uyku apnesinin nasıl olabileceğini öğrenebilirsiniz. Bunun için bir uzmana gitmeniz önerilir.

Alkol ve Sigaradan Uzak Durun

Hem alkol hem de sigara solunum yollarını tahriş eder. Bu, nefes almayı çok zorlaştırır, bu nedenle sigara veya içki içen kişiler daha fazla horlar. Bu da kalbi yoran en büyük etkenlerden biridir.

Akşam Yemeğinde Aşırıya Kaçmayın

Hafif bir akşam yemeği yemek en çok bilinen sağlık ipuçlarından biridir ve horlama konusunda da yine çok faydalıdır. Ağır akşam yemekleri veya çok yoğun yemekler, boğaz kaslarını gevşeterek hava yollarını daralttığı için horlamayı tetiklemek için uygun ortam oluşturur.

Kilonuzu İzleyin

Sigara veya alkol gibi, fazla kilolu veya şişman olmak da uyurken nefes almayı zorlaştırabilir. Ayrıca horlamanın ana nedenlerinden biri de aşırı kiloyla birlikte boğazın arkasında yağ dokusunun büyümesidir.

Sırtüstü Yatmayın

Horlama çoğunlukla sırtüstü yatarken meydana gelir, bu nedenle bundan kaçınmanın en iyi yolu yüzüstü veya yan yatmaktır. Bu pozisyonu sevmiyorsanız, örneğin fazladan bir yastıkla göğsünüzü biraz kaldırabilir ve böylece vücudunuzu biraz eğerek horlamayı engelleyebilirsiniz.