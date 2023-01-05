"Huzurum kalmadı" diyenler bu çayı içsin! Ne dert kalıyor ne tasa...

"Huzurum kalmadı" diyenler bu çayı içsin! Ne dert kalıyor ne tasa...

Binbir derde faydası olan civanperçemi çayı sayesinde, huzursuzluklarınız son bulacak. Stresi azaltan bu çay, rahat bir uyku çekmeniz için size destek olacak.

Bitki çayları ruhumuza iyi gelen ve dinlenmemizi sağlayan önemli faktörler arasında yer alır. Birden fazla çeşidi olan bu çayların, birden fazla da faydası vardır.

Bu çaylar arasında yer alan civanperçemini hem demlesi kolay hem de faydaları sayesinde şifalanmanız mümkün.

Kadınların regl dönemlerinde yaşadıkları ağrıları sonlandıran bu çay, huzursuzluğun da kilidini açıyor.

Uyumadan önce ya da gün içerisinde bu öaydan tüketirseniz, günün bütün yorgunluğunun uçup gittiğini görmeniz mümkün.

Yalnız günlük iki bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin. Aksi halde alerjik semptomlar baş gösterebilir.

Bu çayın sadece huzursuzluğa ya da regl ağrılarına iyi geldiğini düşünmeyin çünkü faydaları bu kadarla sınırlı değil.

Diğer birçok bitki çayı gibi, civanperçemi çayı da binbir faydası ile vücudunuzu yeniden yapılandırmanızı sağlayacak.

Civanperçemi çayının faydaları

Regl ağrılarının hafiflemesini sağlar ve daha rahat bir döneme olanak verir.

Sivilce ve akne tedavisinde etkilidir. Sivilcelerin yok olmasını sağlar.

Migren ağrılarını dindirir.

Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer.

Yüksek tansiyonu düşürür ve tansiyonu dengeler.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Nezle ve grip tarzı enfeksiyonların tedavisinde destekleyici rol oynar.

Anksiyete ve huzursuzluğun giderilmesine katkı sağlar.

Sindirime ve hazımsızlığa iyi gelir.

Kan akışının temizlenmesinde etkin rol oynar.

Uykusuzluk problemine iyi gelir.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Vücuttaki iltihabın iyileşmesine katkı sağlar.

Genital bölge ve yumurtalık iltihaplarını önler.

Cildin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Civanperçemi çayı nasıl demlenir?

3 ya da 4 adet civanperçemini bir su bardağı suya atın.

10 dakikaya yakın demleyin.