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    İbn-i Sina önerdi: Bir tutamı vücuttaki bütün mikropları söküp atıyor! Denemeyen bin pişman...

    İbn-i Sina'nın bitkisel kürleri şifa dağıtmaya devam ediyor. Kış aylarında sizi bütün hastalıklardan koruyacak bu kürü denemeyen pişman olacak!
    • 15.12.2022 - 13:58
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    İbn-i Sina önerdi: Bir tutamı vücuttaki bütün mikropları söküp atıyor! Denemeyen bin pişman...

    Kış aylarının yaklaşması, hastalıkları beraberinde getiriyor. İnsanlar kış mevsimini hasta olmadan atlatmak için bitkisel kürler araştırıyor.

    Tıp dünyasının önemli isimlerinden İbn-i Sina yüzyıllar boyunca yazdığı bitkisel kürlerle, insanlara şifa dağıtmaya devam ediyor.

    İbn-i Sina’nın yıllar önce yazdığı reçeteler, günümüzde birçok doktor ve beslenme uzmanı tarafından da öneriliyor.

    Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her derde deva buldu. Deneyenler ise kısa sürede etkisini gördü.

    Özellikle salgınların çoğaldığı bu dönemlerde İbn-i Sina’nın reçeteleri araştırılıyor. Önerdiği bu besinlerin bir tutamı bile vücuttaki mikropları söküp atmaya yetiyor. İşte o besinler…

    Isırgan otu mucizesiyle tanışın

    Nefes sıkışması ve öksürük krizlerine karşılık İbn-i Sina ısırgan otunu öneriyor. Dokunulduğunda ciltte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otu, kaynatıp tüketilerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırıyor. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önlüyor.

    İbn-i Sina önerdi: Bir tutamı vücuttaki bütün mikropları söküp atıyor! Denemeyen bin pişman... #1

    Bal mucizesiyle tanışın

    Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yükseltiyor. Aynı zamanda güçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn-i Sina, balın petekli yenilmesini tavsiye ediyor.

    Kereviz tohumu mucizesiyle tanışın

    En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara yol açıyor. Ancak İbn-i Sina, kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Son yıllarda buna yönelik yapılan araştırmalarda kereviz tohumunun idrar yollarını temizlediğini söylüyor.

    İbn-i Sina önerdi: Bir tutamı vücuttaki bütün mikropları söküp atıyor! Denemeyen bin pişman... #2


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