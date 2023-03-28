İbn-i Sina’dan altın değerinde tavsiyeler: Resmen şifa dağıtıyor! Hekimlerin piri, İslamiyet’in en önemli alimlerinden biri olan İbn-i Sina, yıllar öncesinde yazdığı reçetelerle bugün her hastalığa şifa dağıtıyor. İşte İbn-i Sina’nın her derde deva mucizevi tavsiyeleri…

Havaların sürekli değişiklik gösterdiği bu mevsimlerde hastalıklar kaçınılmaz hale geldi. Vatandaşlar ilaçlar yerine doğal reçetelerle sağlığına kavuşmayı hedefliyor.

İlaçlara bağlı kalmadan ve para dökmeden, doğal bitkisel ilaçlar ve kürleri araştırıyor. İnsanlar hasta olmasa bile oluşabilecek hastalıklara karşı önlem almak istiyor.

Bunun dışında astım hastaları, sık sık çektiğimiz baş ağrıları ve hemen hemen herkeste oluşan böbrek rahatsızlıkları için İbn-i Sina mucizevi önerilerde bulunmuş.

Yüzyıllardır her tavsiyesiyle inanılmaz etkiler bırakan hekimlerin piri İbn-i Sina, yazdığı reçetelerle doktorların ve bilim insanlarının bile ağzını açık bırakıyor.

İşte İbn-i Sina’nın muhteşem tavsiyeleri! Uygulayan doktor yüzü görmüyor…

1- Yemek yediğin vakit az miktarda ye ve yemekten sonra 4-5 saat yemek yeme. En büyük şifa hazımdadır.

2- İbn-i Sina, astım hastaları için bal ve badem karışımını önermektedir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek astım hastalığını tedavi edecektir.

3- İbn-i Sina'ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda ise; 'Bir yediğini sindirmeden önce yeniden yemek yemektir' cevabını vermiştir.

4- İbn-i Sina, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir.

5- İbn-i Sina, böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini önermiştir.

6- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ya da düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrıları bir süre sonra kesilecektir.