İçen merdivenleri ceylan gibi sekiyor! Çınar yaprağı suyunun inanılmaz faydası... Çınar yapraklarının suyundaki fayda, özellikle kemik ağrısı çekenlerin şifası oluyor.

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Çınar, bir ağaçtan çok daha fazlası...

Yapraklarının alternatif tıpta kullanımı, çok eski yıllara dayanıyor.

Özellikle kemik ağrısı yaşayanların tükettiği çınar yaprağı suyu, mucizevi etkiler sağlıyor.

Çınar yaprağı kürünün vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasında büyük fayda sağladığını belirten uzmanlar, düzenli ve doğru tüketilmesi halinde ağrıların hafifleyeceğini dile getiriyor.

Doğal bir ağrı kesici olan çınar yapraklarının faydaları ve hazırlanışı...

Çınar yaprağı suyu:

Birkaç adeta çınar yaprağını soğuk suda yıkayın ve parçalara ayırın.

Bir su bardağı suyu kaynattıktan sonra yaprakları ilave edin ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak 1 dakika kaynatın. Sıcakken süzün.

Ilıyınca akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken için.

15 gün kullanıp 3 gün ara verin ve tekrardan bir 15 gün daha kullanarak 30 güne tamamlayın.