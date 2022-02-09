İçilen her 1 sigaranın bedeli: 12 dakika

İçilen her bir sigara insan hayatından ortalama 12 dakika çalıyor.

Sigara ve tütün ürünleri kullanımı dünya üzerinde yaşayan milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor.

Başta kanser, KOAH, kalp krizi gibi ölümcül birçok hastalığın temel nedeni olan sigara kullanımına karşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında, 1987 yılından bu yana 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılıyor.

1 ADET SİGARANIN BEDELİ

Yapılan araştırmalarda, içilen her bir sigaranın insan ömründen 12 dakika çaldığı hesaplandı.

Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye’de ise 100 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor.

BIRAKTIKTAN SONRA GELEN MUCİZELER

Sigara ve tütün kullanımını bıraktığınızda: