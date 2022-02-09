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- İçilen her 1 sigaranın bedeli: 12 dakika
İçilen her 1 sigaranın bedeli: 12 dakika
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 14:17
- Güncelleme : 09.02.2022 - 14:20
Sigara ve tütün ürünleri kullanımı dünya üzerinde yaşayan milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor.
Başta kanser, KOAH, kalp krizi gibi ölümcül birçok hastalığın temel nedeni olan sigara kullanımına karşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında, 1987 yılından bu yana 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılıyor.
1 ADET SİGARANIN BEDELİ
Yapılan araştırmalarda, içilen her bir sigaranın insan ömründen 12 dakika çaldığı hesaplandı.
Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye’de ise 100 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor.
BIRAKTIKTAN SONRA GELEN MUCİZELER
Sigara ve tütün kullanımını bıraktığınızda:
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20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner.
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8 saat sonra, kandaki oksijen seviyesi normale döner ve kalp krizi geçirme riski azalmaya başlar.
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24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten temizlenir.
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48 saat sonra, kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku alma duyularının etkinliği artar.
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72 saat sonra, hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başlar ve hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Enerji düzeyi artar.
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2-12 hafta sonra, tüm vücuttaki dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve nefes tıkanması daha az görülür.
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3-9 ay sonra, öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve hırıltılı soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir, akciğer fonksiyonları yüzde 5 ila 10 oranında artar.
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12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.
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12-36 ay sonra, mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.
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5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserlerine yakalanma riski yüzde 50 azalır.
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10-15 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç sigara içmemiş kişilerle aynı seviyeye iner, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre yüzde 50 azalır.