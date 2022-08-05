İdrar yolu enfeksiyonuna karşı mucize içecek! Her gün sadece 1 bardak içmek yetiyor...

İdrar yolu enfeksiyonuna karşı mucize içecek! Her gün sadece 1 bardak içmek yetiyor...

Daha çok kadınları etkileyen idrar yolu enfeksiyonları, en sık görülen üriner hastalıktır ve tekrarlaması halinde oldukça rahatsız edici olabilir. İşte idrar yolu enfeksiyonuna karşı mucize içecek...

Üriner sistem üretra, mesane, üreterler ve böbreklerden oluşur. Üriner sistem erkeklerde ve kadınlarda farklıdır. Kadınlarda idrar yolu çok kısadır, bu nedenle idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda daha sık görülür.

İdrar yolu enfeksiyonları veya bir diğer adıyla sistit, mesane ile sınırlı olan bakteriyel enfeksiyonları ifade eder. Enfeksiyon böbreklere yayıldığında buna piyelonefrit denir. Sistit, mesanenin iltihaplanmasıdır. En sık görülen üriner hastalıktır ve çoğunlukla kadınları etkiler. Çocuklarda da yaygındır. İdrar yolu enfeksiyonu ayrıca bir mantar veya parazitin varlığına bağlı olarak da gelişebilir, ancak bu çok daha nadirdir.

Sistit bulaşıcıdır. Bu enfeksiyona neden olan bakteriler çoğunlukla bağırsakta çok sayıda bulunan bağırsak kaynaklı Escherichia coli'dir.

Kronik idrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonlarının sıklığı anormal derecede yüksek olduğunda, yani yılda en az 3 kez tekrarladığında kronikleşir. Sistit yaşayan kadınların yüzde 20-30'unda sistit tekrarı olur. Bu durumda, her seferinde antibiyotik tedavisi yapılabilir, ancak antibiyotik direnci oluşabilir.

Mesane ve idrar yolunun ultrasonu, sistit oluşumunu destekleyen bir anomali aramak için yapılabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları, anatomik nedenlerle kadınları, erkeklerden 50 kat daha sık etkiler. Üretra kadınlarda çok kısadır ve bağırsak florasından bakterilerin bulunduğu bir bölgede genital bölgeye çok yakın açılır. Bu bakterilerin bazıları, üretra yoluyla vulvadan mesaneye yükselir ve idrar yolu enfeksiyonunu tetikler.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonları birok farklı belirtiyle kendini gösterir. İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi, daha sık idrara çıkma, bazen sızıntılarla birlikte aciliyet, bulanık veya kötü kokulu idrar ve idrarda kan görülebilir.

Alt idrar yolu enfeksiyonuna asla ateş eşlik etmez. Ateş durumunda, söz konusu mikrobun böbreğe yükselişinden şüphelenir, piyelonefrit söz konusu olabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu ve kızılcık

İdrar yolu enfeksiyonları, sindirim ve üriner sistemlerin anatomisi nedeniyle kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Hastalık yapıcı mikrop genellikle sindirim sisteminden gelir ve idrar yolundan mesaneye doğru ilerler.

Bazı durumlarda akut sistit fark edilmez ve piyelonefrit gelişebilir. Akut sistit yaygın olmakla birlikte, bazı kadınlar özellikle risk altındadır ve çok sayıda tekrar yaşar. İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek, enfeksiyonun tekrarlaması ve yarattığı rahatsızlıktan dolayı çok önemlidir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için olası seçenekler arasında kızılcıklar genellikle en iyi bitkisel seçenek, hatta antibiyotik tedavisine bir alternatif olarak görülür. Bilimsel çalışmalar bu meyvenin sistit tekrarlama riskini azaltmadaki etkinliğini ortaya koymuştur.

Çalışmalar, kızılcık özlerinin sistitten sorumlu bakterilerin mesane duvarına yapışmasını azaltabildiğini göstermektedir. Kızılcıklar, tekrarlayan sistiti önlemek için özellikle önerilmektedir ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir bitkidir.

Kolay kızılcık püresi tarifi

Bu tarif için 350 gr taze veya dondurulmuş kızılcık, 250 ml su ve 250 gr şekere ihtiyacınız olacak.

- Kızılcıkları soğuk suda durulayın.

- 2 litrelik bir tencerede su ve şekeri kaynayana kadar karıştırın ve ara sıra karıştırarak 5 dakika daha kaynatın.

- Kızılcıkları ekleyin ve orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Ara sıra karıştırarak, kızılcıklar açılmaya başlayana kadar yaklaşık 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra bir kaseye dökün. Yaklaşık 3 saat veya püre soğuyana kadar bekletin.

- Daha fazla lezzet için pişirdikten sonra 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.

Kolay kızılcık suyu tarifi

Yöntem gerçekten basittir, posayı toplamak için elinizde ince gözenekli bir elek veya süzgeç olması yeterlidir.

- Kızılcıkları ve suyu derin bir tencereye koyun ve kaynatın.

- Isıyı azaltın ve yaklaşık 20 dakika pişirin. Meyvelerin patlaması gerekir, bu da suyu parlak kırmızıya boyayacaktır.

- Suyu bir elekten süzün. Meyve suyunu çok ekşi bulursanız, portakal suyu veya bal ekleyin.