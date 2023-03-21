İftar sofralarının olmazsa olmazı: Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor, yiyen doktor yüzü görmüyor!

On Bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi için mübarek bir ay olan Ramazan ayında ibadetler yerine getiriliyor.
Ramazan ayında oruç tutan müslüman vatandaşlar, iftar ve sahur vakitleri için hazırlıklar yapıyor.
Ramazan aylarında sofralarda görmeye alışkın olduğumuz hurma aslında bilinmeyen yönlere sahip. Faydaları saymakla bitmiyor.
Sıcak iklimlerde yetişen ve Arabistan’la özdeşleşen hurma tam bir demir kaynağı ve antioksidan özelliğine sahip.
Alzheimer gibi hastalıklara da şifa olan hurmanın faydalarını sizler için derledik. İşte hurmanın mucizevi faydaları…
Hurmanın mucizevi faydaları
- Antioksidan yönünden zengindir
- Kolesterolü dengeler
- Beyin sağlığına iyi gelir
- Kanser riski ile savaşabilir
- Şekeri dengeler
- Cildi iyileştirebilir
- Göz sağlığına iyi gelir
- Kansızlığı giderir
- Stres ve yorgunluğu azaltır
- Astım ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur
- Doğal tatlandırıcıdır
- Mikrop ve enfeksiyonlara karşı korur
- Bağırsaklara iyi gelir
- Enerji verir