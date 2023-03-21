İftar sofralarının olmazsa olmazı: Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor, yiyen doktor yüzü görmüyor! Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın faydalarını duyan şaşıp kalıyor. Meğer her derde devaymış. İşte hurmanın mucizevi faydaları...

On Bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi için mübarek bir ay olan Ramazan ayında ibadetler yerine getiriliyor.

Ramazan ayında oruç tutan müslüman vatandaşlar, iftar ve sahur vakitleri için hazırlıklar yapıyor.

Ramazan aylarında sofralarda görmeye alışkın olduğumuz hurma aslında bilinmeyen yönlere sahip. Faydaları saymakla bitmiyor.

Sıcak iklimlerde yetişen ve Arabistan’la özdeşleşen hurma tam bir demir kaynağı ve antioksidan özelliğine sahip.

Alzheimer gibi hastalıklara da şifa olan hurmanın faydalarını sizler için derledik. İşte hurmanın mucizevi faydaları…

Hurmanın mucizevi faydaları