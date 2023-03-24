İftar sonrası tek lokma! 1 diş sarımsağa karabiber döküp yerseniz... Oruç tutmak sevabı bir yana sağlığa oldukça faydalı olmasıyla tıp dünyasında da önerilir. Ancak bazen uzun süre aç ve susuz kalmak bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu nedenle iftar sonra hızlı bir toparlanma ihtiyacı duyulur. Sarımsak-karabiber ise kurtarıcı olabilir. İşte dipçik gibi olmanızı sağlayan 1 diş sarımsak-karabiber karışımı...

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, oruç sayesinde bedenin ve ruhun iyileşmesine vesile olur. Oruç tutmak, tıbbi olarak da tavsiye edilen bir eylemdir. Midenin dinlenmesi ve vücudun kendini toplamasını sağlar. Organların kendini yenilemesine imkan tanır.

Oruç tutmak bazen de bağışıklık sistemini tam tersi etkileyebilir. Aç ve susuz kalanlar, hastalıklara daha açık hale gelebilirler.

İmmun sisteminin gerekli mineral ve vitaminleri alamaması sonucu enfekte olması daha mümkündür. Bu noktada oruç tutuluyorsa, sağlığa ekstra özen göstermekte yarar vardır.

Sahur ve iftarda dengeli beslenmek hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir.

Özellikle iftardan sonra ağırlaşan vücut ve midede oluşan rahatsızlık aşırı derece yorgunluğa neden olur. Bu durumdan rahatsız olanlar için sarımsak-karabiber kürü denenebilir.

Sarımsağın üzerine bir tutam karabiber döküp yemenin faydalarını sizler için araştırdık.

1 diş sarımsak-karabiber karışımı

Sarımsak-karabiber kürünü besin takviyesi olarak tüketebilirsiniz.

Sarımsak ve karabiber, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan besinlerdir. Bu iki besini bir arada tüketmek, sağlık yararlarını arttırabilir.

Sarımsak, antioksidanlar ve sülfür bileşikleri açısından zengindir. Bu bileşikler, vücudun bağışıklık sistemi ile savaşmasına yardımcı olur.

Karabiber de antioksidanlar içerir ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca sindirim sistemi sağlığına da yardımcı olabilir.

Bu kombinasyon, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kan basıncını düzenlemeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve sindirim sistemine yardımcı olabilir.