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    Iğdır'da mavi dil hastalığı nedeniyle bazı köyler karantinaya alındı

    Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle, bazı köyler karantina altına alındı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:26
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    Iğdır'da mavi dil hastalığı nedeniyle bazı köyler karantinaya alındı

    Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde halk arasında mavi dil hastalığı olarak bilinen kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen hastalık görüldü.

    Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yayılmanın önlenmesi için hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturuldu.

    KORUMA VE GÖZETİM BÖLGELERİ

    Ayrıca ilçeye bağlı Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köyleri koruma bölgesi ilan edildi.

    Karakoyunlu Ergenekon ve Fatih mahalleleri ile Bulakbaşı, Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köyleri ise gözetim bölgesi oldu.

    Iğdır da mavi dil hastalığı nedeniyle bazı köyler karantinaya alındı #1

    BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

    Karantina ve gözetim köylerde hastalık geçinceye kadar karantina uygulanarak bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı belirtildi.

    Iğdır da mavi dil hastalığı nedeniyle bazı köyler karantinaya alındı #2


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