İki farklı doz korona aşısı olmak etkili mi? Sonuçlar şaşırttı

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kasabasında ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal olan koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları ve araştırmalar hızla sürerken İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları ise oldukça şaşırtan türden.

İngiltere'de farklı koronavirüs aşılarının insanlar üzerinde uygulanması üzerine bir araştırma yapıldı. Araştırmada, koronavirüs aşılamasında birinci ve ikinci dozlarda birbirinden farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasının virüse karşı daha iyi koruma sağlayıp sağlamadığı ölçüldü.

Peki İki farklı doz korona aşısı olmak etkili mi? İşte araştırmanın sonuçları...

İKİ FARKLI DOZ KORONA AŞISI OLMAK ETKİLİ Mİ?

AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşılarının birlikte denendiği çalışmada, tüm kombinasyonların iyi çalıştığı tespit edildi. Aşıların bağışıklık sistemini harekete geçirerek daha fazla antikor ürettiği ifade edildi.

Oxford Üniversitesi’nden baş araştırmacı Prof. Matthew Snape, bulguların "İnsanlara aynı aşıyı iki kez yapma politikasını engellemeyeceğini" aktardı. Snape, yeni sonuçların Birleşik Krallık’ta yaygın olarak kullanılan 8 ila 12 hafta aralığından daha kısa olmasına rağmen karışık doz aşı programının da etkili olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Daha uzun aralığın daha iyi bir bağışıklık tepkisi ile sonuçlandığı biliniyor." dedi.

'''TEDARİK GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÜLKELERİ DESTEKLEME YARDIMI SAĞLAYABİLİR''

İngiltere’nin Baş Sağlık Danışmanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, İngiltere’de uygulanmakta olan "aynı doz" aşılama programını değiştirmek için hiçbir neden olmadığını ancak gelecekte değerlendirilebileceğini ifade etti.

Van Tam, "Karıştırma dozları, bir takviye programı için bize daha fazla esneklik sağlarken aynı zamanda aşıların piyasaya sürülmesinde daha fazla ilerleme ve tedarik güçlüğü yaşayan ülkeleri destekleme yardımı sağlayabilir." dedi.

UZMANLAR DESTEK DOZUNUN ERKEN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

İngiltere'de yayımlanan başka bir çalışmaya göre ise, ikinci dozdan 6 ay sonra verilen 3'üncü doz AstraZeneca aşısının bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürüldü.

İnsanların bu yıl kıştan önce destek dozuna ihtiyacı olup olmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu belirten uzmanlar, bağışıklığın zamanla ne kadar azalacağının henüz belli olmadığını, bunun için sonbaharda ilave aşıların uygulanmasının erken olduğunu ifade etti.