İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam kararı Resmi Gazete'de Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak, Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Fiyatlandırmadaki euro kuru arttı

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

24 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek karar ile dönemsel euro değeri güncellemesinde, geçici 7'nci madde kapsamında uygulanan 4 TL'ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak.

Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL'ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.