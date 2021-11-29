İlaç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

İlaç kullandığımız esnada tükettiğimiz besinlerin vücudunuzda oluşturduğu etkilerle ilaçların etkilerinin azalttığını ya da artırdığını biliyor muydunuz?

Uzmanlara göre ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da tüketilen besinlerin ilaçlarla olan etkileşimi. Sağlığımız açısından risk oluşturabilecek bu durum, kullandığımız ilaçların faydasız olmasına ya da çok fazla etki oluşturup istenmeyen sonuçların oluşmasına sebebiyet verebilir. Dikkat edilmesi gereken bu durum, ilaç kullanımı kesildikten sonra da devam edebiliyor.

Özellikle kolesterol ilacı kullanan kişilerin, greyfurt suyuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Greyfurt suyu, kolesterol ilaçlarının etkisini artırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor, tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise ilacın etkisinden kaynaklı kalp ritminde bozulmalar ve baş ağrıları gibi şikayetlerle çok sık karşılaşılabiliyor. İşte, ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken diğer besin grupları;

1. SÜT ÜRÜNLERİ ANTİBİYOTİĞİN ETKİNLİĞİNİ AZALTIR

Süt ve süt ürünlerinin antibiyotikler ile beraber tüketilmesi durumunda antibiyotiğin etkisinde azalmaya sebebiyet verebilir. Antibiyotik kullanmadan en az 2 saat önce ve kullandıktan sonra 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek gerekir.

2. KAN SULANDIRICI İLAÇLARDA K VİTAMİNİNE DİKKAT

Özellikle orta yaş üstü kalp hastalarının kullandığı kan sulandırıcı ilaçların K vitamini ile kullanılmaması gerekmektedir. Yeşil yapraklı sebzelerin birçoğu K vitamini içerir. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamini bakımından zengin olan besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor.

3. C VİTAMİNİ DEMİR EMİLİMİNİ ARTIRIR

Negatif etkilerin yanında biyorararlılığı artıran besinler de vardır. Örneğin; demir ilacı kullanıyorsanız, demir probiyotiğiyle beraber C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze-meyve tükettiğiniz zaman demir emilimini artırıyorsunuz.

4. DEMİR İLAÇLARIYLA SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİLMEMELİ

Demir ilacı kullanıldığında kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri tüketimi ilacın yararlılığını azaltır. En az 2 saat arayla demir ilacı kullanıyorsanız süt ve süt ürünlerini tüketmemeniz gerekiyor. Yine beraberinde demirin bağlanmasını azaltan, kafein içeren çay-kahve gruplarından mümkün olduğunca uzak durmalısınız.