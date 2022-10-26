İlaçların su olmadan alınmasının tehlikeleri

Basit görünebilir, ancak ilaçlarınızı su olmadan alırsanız kesinlikle sağlıklı olmaz. İşte ilaçların su olmadan alınmasının korkunç nedeni...

Ağızdan alınan ilaçların su ile alınması, ilacın mide ve ince bağırsaktan geçmesi ve boğaza takılmaması açısından önemlidir. Bu, ilacın vücut tarafından düzgün bir şekilde emilmesini ve istenen etkiye sahip olmasını sağlar.

İlacı aldıktan hemen sonra yatmaktan da kaçınmalısınız. Bazı ilaçlar bir bardak su ile yutulmadıkları takdirde veya bunları aldıktan sonra en az 30 dakika boyunca oturmaz veya ayakta durmazsanız yemek borusu veya bağırsaklarda tahrişe veya hasara neden olabilir.

Boğaz ülserine neden olabilir

Bazı durumlarda susuz ilaç alımı boğazda ülser gelişmesine bile yol açabilir. İlaç boğaza yapışırsa, yemek borusunun hassas mukoza zarı üzerinde toksik bir etkisi olabilir.

Türk Gastroenteroloji Dergisi'nde 2014 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, hemen hemen her ilaç, özellikle doksisiklin (bir antibiyotiktir) ve reçetesiz satılan ağrı kesiciler (aspirin, ibuprofen, naproksen sodyum, parasetamol) bu tip ülsere neden olabilir.

Bu nedenle ilaçları sıvı ile almak önemlidir, ancak diğer birçok faktör de dikkate alınması gerekiyor. Bazı ilaçlar aç karnına alındığında en iyi sonucu verirken, bazıları yemekten sonra alınmalıdır. Ayrıca aynı anda alınamayan ilaçlar da vardır. İlaç kullanımının detayları konusunda mutlaka doktor ve eczacıya danışmak gerekiyor.

İlacı yutmadan önce ezmek sağlıklı mı?

Yutma güçlüğü, çoğu zaman psikolojik bir engeldir. Suyla bile bazı insanlar ilacı yutma konusunda isteksizdir ve onu yutmak için ezerler. Ancak tabletin ilk şeklinin bozulmaması, etken madde kadar önemlidir. İlacı ezmek, istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

Bazı aktif maddeler agresiftir, mide ülserlerine neden olabilirler. Dünya çapında en çok kullanılan ağrı kesiciler olan NSAID'ler (steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar) için durum bu şekildedir.

Risk aynı zamanda verimlilik kaybıdır. Doz aşımı ve yetersiz doz vakaları olabilir. İlacı ezerseniz, tüm dozu bir kerede verirsiniz. Ancak, mideye dirençli bir tablet şeklinde gönderirseniz, midenin asiditesi tarafından yok edilir.

Özellikle kan sulandırıcılar gibi terapötik aralığı dar olan ilaçların kesinlikle ezilmemesi gerekiyor. Etkili yoğunlukları, toksik etki gösterebilir.

Ayrıca yuttuğunuz sıvıya da dikkat edin. Süt, bazı antibiyotiklerin emiliminde azalmaya yol açabilir. Aynı şekilde turunçgiller, özellikle greyfurt, enzimlerle etkileşime girerek ilacın emilmesini hızlandırır veya geciktirir.