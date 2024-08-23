İletişim Başkanlığı'ndan "M çiçeği" bilgilendirmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, M çiçeği (mpox) hastalığına ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaştı.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "M çiçeği" hastalığına dair bilgilendirmede, "M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?", "M çiçeği belirtileri nelerdir?", "M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı?", "M çiçeği nasıl tedavi edilir?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.

Hastalığa ilişkin paylaşılan sorular ve yanıtları şöyle:

M ÇİÇEĞİ NEDİR?

M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.

M ÇİÇEĞİ TESTİ NE ZAMAN YAPITIRILMALI

M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temaslı olan kişiler, bir sağlık kuruluşuna danışmalı ve kişiye test yapılıp yapılmamasına doktor tarafından karar verilmeli.

M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

M çiçeği genellikle ateş, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürük gibi), baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, büyümüş lenf nodları ve hastalığa özgü karakteristik cilt döküntüleri olarak belirti gösterir.

M ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ OLAN KİŞİ NE YAPMALI?

Yeni

veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü fark edilince bir sağlık

kuruluşuna başvurulmalı. Sağlık kuruluşuna başvuruncaya ve test

sonuçları çıkana kadar başkalarıyla yakın temastan (cinsel temas dahil)

kaçınılmalı. Test sonucu pozitifse, temiz ve sağlam cilt görünümüne

kavuşana kadar (cilt döküntüleri kabuklanıp düşerek iyileşecek) hasta

kendini izole etmeye devam etmeli. Hasta, ateş, boğaz ağrısı, burun

tıkanıklığı veya öksürük belirtileri ortadan kaybolana kadar izole

olmaya devam etmeli.



Hasta, kendini izole ederken başkalarıyla

temastan kaçınmalı (cinsel temas dahil), sadece hekime görünmek için

veya acil durumlar için dışarı çıkmalı, toplu taşıma araçlarını

kullanmaktan kaçınmalı. Hasta, izolasyondan çıkması gerektiği

durumlarda, cilt döküntülerini kapatmalı ve yüze iyi oturan bir maske

takmalı.



M çiçeği virüsü, cilt döküntüsü, kabuklar, vücut

sıvılarına doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. M çiçeği

virüsü, uzun süreli, yakın temas, cinsel temas ile kişiden kişiye

bulaşabilir.



Bazı hastalar, M çiçeği belirtileri başlamadan 1-4 gün önce de virüsü başkalarına bulaştırabilir.

M ÇİÇEĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

M çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi bulunmuyor ancak virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, M çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değil.

EVCİL HAYVANIMA M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞABİLİR Mİ?

M çiçeği, zoonotik (hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilen) bir hastalıktır ancak şu anda M çiçeği virüsü için evcil hayvanlar yüksek risk taşımıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)