İlk belirtisini tuvalette veren kanser türü... Aman aman!

Kanserin ilk aşamalarda tespit edilmesi, ilerleyen süreçler için hastanın hayatta kalma olasılığını artırıyor. Bazı türler, kendisini net bir şekilde gösterebiliyor.

Sürekli ve hızlı büyüyen tümörler olarak adlanırılan kanserin birden fazla çeşidi var ve bu çeşitleri öldürücü olabiliyor.

Kişinin genel sağlığına dikkat etmemesi ya da genetik faktörler, kanserin oluşumunda etkili oluyor.

Tedavi edilmeyen ya da bazı sebeplerden dolayı geç tedavi edilen kanserler, sonunda üzücü sonuçlar doğurabiliyor.

Hücredeki DNA'nın hasar alması sonucu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması ile oluşan kanser, bazı belirtilerle kendisini belli ediyor.

Bu nedenle vücutta ortaya çıkan değişimlere dikkat etmek ve bunları önemseyerek bir uzmana başvurmak gerekiyor.

Kolon ve rektum kanseri en yaygın görülen türlerinden biriyken, bağırsak kanseri ise kendisini fazlasıyla belli ediyor.

Bağırsak kanseri ile ilişkili genel semptomlar arasında yorgunluk, iştahsızlık ve enerji düşüklüğü yer alabilir. Ancak bunlar başka bir hastalığın belirtisi arasında da gösterebilir.

Bu nedenle belirtilerin sıklığına ve onlara eşlik eden diğer değişimlere çok fazla dikkat etmek gerekiyor.

Belirtilere dikkat

Bağırsaklarda ortaya çıkan bazı değişimlere dikkat etmek gerekiyor. Ulusal Sağlık Servisi, ishal veya kabızlık belirtisine karın ağrısını eşlik edebileceğini belirtiyor.

Ayrıca tuvalete çıkma sırasında hemoroid gibi rahatsızlık olmamasına rağmen dışkıda kan görülmesi en büyük belirtiler arasında yer alıyor ve bu uzmanlar tarafından dikkati çekilen bir diğer detay olarak ortaya çıkıyor.

Eğer kanser ilerlemişse; karın bölgesinde, şişlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Dışkılama yaparken ağrı duyma ve zorlanma, demir eksikliğine bağlı kansızlık, kilo kaybetme ve karın bölgesinde kitle oluşumu yine kolon kanseri ile ilgili bulgular arasında yer alır.

Korunma yöntemleri

Fazla kilosu olan kişilerin dikkat etmesi ve bu anlamda kilolarından kurtulması gerekiyor.

Sğor ve egzersiz yapılması oldukça önemli. Ayrıca sağlıklı beslenmeli ve sigaryı hayatınızdan çıkarmalısınız.