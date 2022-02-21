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İllere göre haftalık vaka sayıları belli oldu
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 13:15
- Güncelleme : 21.02.2022 - 13:16
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
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