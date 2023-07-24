İnatçı yaraların tedavisinde kullanılıyor! Yaranın üzerine sürün ve bekletin... İşte o karışım Bal ve sirkenin inatçı yaraları tedavi etmede kullanıldığı ortaya çıktı. Yaraları tedavi eden bu karışım, enfeksiyonların kısa süre içerisinde de vücuttan atılmasını sağlıyor.

Bal ve sirkenin faydaları saymakla bitmiyor...

Özellikle bal, içerdiği antioksidan sayesinde vücudu iltihaptan koruyor. Ayrıca vücudun yenilenmesine de katkı sağlıyor.

Kanser ve kalp hastalıkları gibi birçok sorunun üzerinden gelen bal, sirke ile karıştırıldığında yaralara iyi geliyor.

İnatçı yaraları iyileştiren bu karışımı yapmak ise oldukça kolay.

İşte tarifi

Bal ve sirke yapmak için; 1 bardak ılık su, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bala ihtiyacınız var.

Malzemeleri hazırladıktan sonra 1 bardak ılık suyun içerisine koyduğunuz sirke ile balı karıştırın.

Hazırladığınız bu kürü günde 3 öğün yemeklerden 25-30 dakika önce aç karnına için.

Düzenli kullanımda kendinizi her geçen gün daha iyi hissedeceksiniz. Aynı zamanda grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara, eklem ağrılarına, mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir.