İnfertilite nedir

Kısırlık olarak da bilinen sağlık problemi, genç çiftlerin 1 senelik korumasız ve düzenli cinsel ilişki yaşamasına rağmen bebek sahibi olamaması anlamına gelmektedir.

Çiftlerin 1 senelik kormasız ve düzenli cinsel ilişki hayatının ardından, hala çok sahibi olamamalarına infertilite denir.

35 yaş üzeri çiftlerde, infertilite tanısının koyulabilmesi için ise bekleme süresi 6 aydır.

Kısırlık olarak da bilinen infertilite, hem kadından hem de erkekten kaynaklı ortaya çıkabilmektedir.

KADINLARA BAĞLI İNFERTİLİTE NEDENLERİ

Kadına bağlı infertilite nedenlerini sıralayalım:

Fallop tüplerinin kapalı olması

Çikolata kisti (Endometriozis)

Polikistik over sendromu

Yumurta kalitesinde düşüş

Tiroit hormon bozuklukları

Düzensiz adet döngüsü

İleri yaşa bağlı doğurganlığın azalması

Rahim içerisinde yapışıklık olması

Üreme organına ait travmalar

Obezite

Alkol ve sigara tüketimi

ERKEĞE BAĞLI İNFERTİLİTE NEDENLERİ

Erkeğe bağlı kısırlık nedenlerini sıralayalım:

Sperm kalitesinin az olması

Sperm sayısının az olması

Sperm kanallarının kapalı olması

Alkol ve sigara tüketimi

Oturarak çalışmak

Sperm şekil bozuklukları

Cinsel fonksiyon bozukluğu

Menide sperm bulunmaması

Varikosel

Aşırı sıcak ortamda bulunmak

Hormonal bozukluklar

Azospermi

AZOSPERMİ NEDİR

Azospermi, menide sperm bulunmaması anlamına gelir. Erkeklerde, spermin geçtiği kanalların tıkalı olmasından kaynaklı olabilir.

Tıkanıklığa bağlı olduğu durumlarda: Doğuştan sperm kanallarının bir bölümü eksik olabilir, bu durumda kanalın genişletilmesi adına cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermide ise genetik bozukluklar ve testislerin doğuştan yukarı kanallarda kalması olabilmektedir.

Her iki azospermi örneğinde de cerrahi müdahale ile sperm elde edilebilmektedir.

KISIRLIK BELİRTİLERİ NELER

Adet döngüsünde düzensizlik

Hiç adet olmamak

Testislerde aşırı şişlik

Kadınlarda gebelik oluşmadan göğüsten süt gelmesi

Aşırı kilo

Erkeklerde çok az meni olması

Erkeklerde boşalma ve sertleşmeyle ilgili problemler

Genç çiftlerin 1 sene korunmamasına rağmen gebelik oluşmaması

Gibi belirtiler görülmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER

İnfertillite, birçok cerrahi müdahale ve ilaçlarla ortadan kaldırılarak, hamilelik sağlanabilmektedir.

Bu yöntemleri sıralayalım:

Fertilite ilaçları

Tüp bebek tedavisi

Laparoskopi

Histeroskopi

Miyomektomi

Mikroenjeksiyon