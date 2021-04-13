İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs ve influenza farkları

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, influenzadan bahsetti. Peki influenza nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs ve influenza farkı nedir?

Halk arasında grip olarak bilinen bulaşıcı ve viral bir enfeksiyon olan influenza, bahar aylarının gelmesiyle birlikte daha sık görülmeye başlar.

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası İnfluenza, hakkında en çok arama yapılan konulardan biri oldu.

Peki İnfluenza nedir? İşte influenza belirtileri ve merak edilenler..

İNFLUENZA NEDİR?

Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

Gribe neden olan influenza virüslerinin, A, B ve C olmak üzere 3 farklı tipi bulunur. İnfluenza A virüsünün neden olduğu grip türü, genellikle daha ağır seyreder ve kitleleri etkileyebilir. İnfluenza B, çoğunlukla çocuklarda etkili olur ve bu virüsün yol açtığı grip hafif semptomatik bulgulara yol açar. İnfluenza C ise genellikle hayvanlar üzerinde etkilidir.

Öksürük ve hapşırık gibi etkenlerin oluşturduğu damlacıklar yoluyla bulaşan grip, her yıl dünya çapında 3 ila 5 milyon kişiyi etkileyen bir hastalıktır.

Hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl vurgulanmaktadır.

İNFLUENZA NASIL BULAŞIR?

Çok bulaşıcı nitelikte olan influenza, hapşırma, öksürme ya da konuşma sırasında hasta kişinin boğaz sekretinden damlacıklar yoluyla havaya yayılır.

Çevrede bulunan diğer sağlıklı kişilerin virüs içeren bu damlacıkları soluması ya da damlacıkların bulunduğu kapı kolu, asansör düğmesi gibi nesnelere dokunması ile sağlıklı kişiye geçer. Kişinin elini, ağız, burun ya da gözüne götürmesiyle sağlıklı kişi de influenza virüsünü vücuduna almış olur.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ

Kişi gribe yakalandığında ortaya çıkan belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

• 38 derece ve üzeri ateş,

• Yorgunluk,

• Hâlsizlik,

• Baş ağrısı,

• Kas ve eklem ağrıları,

• Kuru öksürük,

• Burun akıntısı,

• Hapşırma,

• Solunum güçlüğü,

• Boğaz ağrısı,

• Bulantı,

• Kusma,

• Üşüme,

• Terleme.

İNFLUENZA VE KORONAVİRÜS FARKLARI

Günümüz en büyük salgını olan koronavirüsün belirtileri ile influenza enfeksiyonunun belirtilerini karıştırmak mümkündür. Ancak grip ve covid-19 arasındaki en önemli ve belirleyici fark solunum zorluğudur.

Gripte solunum zorluğu görülmezken, corona virüsüne yakalanan kişi solunum zorluğu yaşamaktadır.

Koronavirüs ve influenza, hafif atlatılabilen hastalıklar olduğu gibi, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olan hastalık da olabilmektedirler. Her iki virüsün bazı ortak belirtileri:

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Eklem ve baş ağrısı,

Halsizlik,

Burun akıntısı ya da tıkanıklığı.

Bu benzer belirtiler dışında, koronavirüsünü gripten ayıran belirtiler: