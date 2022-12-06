İngiltere yi kasıp kavuran Strep A belirtileri ve yapılması gerekenler

İngiltere yi kasıp kavuran Strep A belirtileri ve yapılması gerekenler

Birleşik Krallık sağlık yetkililerini harekete geçiren birden fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Strep A enfeksiyonlarının belirtileri ve nasıl mücadele edileceği merak konusu oldu..

Strep A veya GAZ nedir?

Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz "kolonize" olarak biliniyor.

Strep A burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabiliyor. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşan hastalık, bakterileri taşıyanlarda semptom göstermeyebiliyor.

Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.

Bakteriler ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir;

- Bademcik iltihabı

- Farenjit

- Kızıl

- İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

- Selülit

- Zatürre

Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşiyor. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebiliyor. Bununla birlikte GAS, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabiliyor.

iGAS nedir?

İnvaziv GAS hastalığı, bakteri vücudun doğal savunmasını aşıp kan, derin kas veya akciğerler gibi vücudun normalde bulunmadığı bölgelerine girdiğinde ortaya çıkar.

İnvaziv GAS hastalığının en şiddetli biçimleri Streptokokal Toksik Şok Sendromu belirtileri arasında yüksek ateş, düşük tansiyon, kızıl, böbrek veya karaciğer hasarı ve kusma ve ishal bulunur ve Nekrotizan Fasiit veya "et yiyen hastalık" tır.

Dokuların tahrip olmasına neden olan ve ameliyat gerektiren bir enfeksiyon.

Bunların her ikisi de nadirdir, ancak Toksik Şok Sendromu yüksek ölüm oranına sahiptir.

Tedaviler farklı antibiyotik türlerini içerir ve semptomların ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak kan nakli yapılabilir.

iGAS'ın belirtileri nelerdir?

İnvaziv GAS'ın erken belirtileri ve semptomları şunları içerir;

- Yüksek ateş

- Şiddetli kas ağrıları

- Vücudun bir bölgesinde ağrı, yara ve kızarıklık

- Kusma veya ishal

Strep A (GAS) ne kadar tehlikelidir ve bu hastalığa yakalanma riskinde herhangi bir artış var mı?

Ciddi bir hastalık olabilir, ancak hemen antibiyotiklerle tedavi edilirse daha az tehdit oluşturur. En az 24 saatlik antibiyotik kullanımından sonra genellikle bulaşıcı olmadığı düşünülmektedir.

Enfeksiyona yakalanma riski taşıyan kişiler şunları içerir;

- Strep A olan biriyle yakın temas

- 65 yaş üstü

- HIV'li olmak

- Steroid veya diğer ilaçları kullanın

- Diyabet, kalp hastalığı veya kansere sahip olmak

Strep A'nın hangi versiyonu çocukların ölmesine neden oldu?

İngiltere de istilacı Grup A streptokoktan bazı çocuklar hayatını kaybetti.

UKHSA, İngiltere'de beş çocuğun iGAS'tan öldüğünü doğrularken , Galler'de Cardiff yakınlarındaki bir ilkokuldaki başka bir öğrenci de Strep A'ya yakalandıktan sonra öldü.

Semptomlarınız varsa ne yapmalısınız?

Sizde veya çocuğunuzda GAS veya iGAS semptomları olduğuna inanıyorsanız, doktorunuzla iletişime geçin ve hemen tıbbi yardım alın.

Ağrı hızla ortaya çıkabileceğinden, strep boğaz ağrısı normal boğaz ağrısından farklı seyretmektedir.