İngiltere'de, 16 saat geç gelen ambulansı bekleyen kadın öldü

Diyabet ve kas erimesine neden olan hastalığı olan 54 yaşındaki kadın, 16 saatten fazla ambulans bekledi. Hastanede yaşamını yitiren kadının eşi, duruma öfkelendi.

İngiltere’de sağlık sistemindeki aksaklıklar gün geçtikçe artıyor…

Artan ambulans bekleme süresi, özellikle yaşlı hastaları gün geçtikçe daha da mağdur ediyor…

Yaşanan olaylara bir yenisi daha Hull kentinde eklendi.

Hem diyabet ve hem kas erimesine neden olan bir hastalıktan muzdarip 54 yaşındaki Teresa Simpson, 29 Kasım'da evinde rahatsızlandı. Eşi Matthew Simpson saat 15.00'te 999 numaralı acil durum hattını arayıp, ambulans çağırmak istedi ancak ambulans çağrı merkezinin yoğunluk nedeniyle kendisiyle daha sonra iletişime geçeceği yanıtını aldı.

Eşim cansız dedi, ambulans ertesi gün geldi

Matthew Simpson, ikinci kez burayı aradığında eşinin cansız olduğunu söyledi. Ambulans, ertesi gün sabah 07.45'te geldi.

16 saat 45 dakika ambulans bekledi

Teresa Simpson, yaklaşık 16 saat 45 dakika ambulansın gelmesini bekledikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre; kadının hikayesi, üst düzey bir İngiliz sağlık yetkilisinin acil servisteki gecikmeler nedeniyle haftada yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine, Sky News muhabiri Greg Milam'ın yaptığı haberle gündeme geldi.

“Bu sadece benim başıma gelmiyor”

Simpson, olayın ardından normal bir inceleme süreci yürütüldüğünü fakat olayın eşinin ölümüyle sonuçlanması nedeniyle daha sonra 12 ay sürecek geniş çaplı ciddi bir soruşturma başlatıldığının altını çizdi.

Matthew Simpson, şu açıklamalarda bulundu:

"Ambulans servisine gerçekten çok kızgınım çünkü bu sadece benim başıma gelmiyor. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz.

"20 veya 30 yıl önce böyle değildi”

Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi."

Gecikmeler, haftada 500 ölüme yol açtı

Teresa Simpson'ın hikayesi, sağlık yetkililerinin acil bakımdaki gecikmeler nedeniyle haftada 300 ila 500 kadar kişinin öldüğü konusunda yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı.

Ülkede acil tıp doktorları birliği olan "Royal College of Emergency Medicine" Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin kaydedildiğini söylemişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığından bir sözcü de sağlık sisteminin özellikle son aylarda karşı karşıya kaldığı krize ilişkin, "COVID-19 salgınının etkisinin ardından NHS'nin karşı karşıya olduğu baskıların farkındayız ve sağlık için 14,1 milyar sterline kadar ek fonla desteklenen insanların önümüzdeki iki yıl boyunca ihtiyaç duydukları sağlık ve sosyal bakımı almalarını sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

