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    İngiltere’de, karaciğer yağlanmasının beyne zarar verdiği belirlendi

    Alkolden kaynaklamayan karaciğer yağlanması üzerine yapılan araştırmada, beynin zarar gördüğü belirlendi. Yağlanmanın beyindeki oksijen miktarını düşürdüğü ortaya kondu.
    • 26.12.2022 - 09:13
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    İngiltere’de, karaciğer yağlanmasının beyne zarar verdiği belirlendi

    İngiltere'deki Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü’ndeki bilim insanları, karaciğer yağlanmasının beyin üzerindeki etkileri üzerine çalışma gerçekleştirdi.

    Alkolden kaynaklanmayan karaciğer yağlanmasının etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, farelere yağ oranı yüzde 10'u geçmeyen ve yağ oranı yüzde 55 olan iki farklı öğün verdi.

    Yağlanma, beyinde oksijen miktarını düşürüyor

    ANI News'in haberine göre araştırmada, 16 haftanın sonunda yağ oranı yüksek olan gıdalarla beslenen farelerin karaciğerlerinin yağlandığı görüldü.

    AA’nın haberine göre; bu durumun beyinde oksijen miktarını düşürüp hücrelerde iltihabı artırarak beyne zarar verdiği saptandı.

    Yağ ve şeker oranının düşürülmesi, karaciğer ve beyin sağlığını koruyor

    Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu kaydediyor.


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