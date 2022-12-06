İngiltere'de Strep A enfeksiyonu nedeniyle can kaybı 9'a yükseldi

5 yaşındaki kız çocuğu, yakalandığı bakteriyel enfeksiyon sonrası yaşamını yitirdi.

İngiltere'de Strep A bakterileri, ölümlere yol açmaya devam ediyor.

Enfeksiyon nedeniyle ölüm sayısı artıyor.

Hayatını kaybeden 9'uncu çocuk

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğu, Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden 9'uncu çocuk oldu.

İngiltere'de Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nick Gibb, Strep A'dan etkilenen okullarda enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için çocuklara antibiyotik verilebileceği açıklamasında bulundu.

Ailelere uyarı: Dikkatli olun

Gibb, antibiyotik kullanımının bir seçenek olduğunu ve konunun dün Lordlar Kamarası'nda gündeme geldiğini belirtti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.

Soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açıyor

UKHSA, artışın, büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor

AA'nın haberine göre, vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri; hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.