İngiltere’de Strep A'dan kaynaklı 122 kişi öldü

Mevsim normalleri dışında artan Strep A vakaları endişe yarattı. Bu yıl toplamda Strep A’ya bağlı 122 kişinin öldüğü belirtildi.

İngiltere’de, Strep A hastalığı veya kızıl hastalığı olarak bilinen vakalarda yükselme devam ediyor…

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), dün konuyla ilgili açıklama yaptı. UKHSA, Strep A olarak bilinen hastalıkta mevsim normalleri dışında vaka artışı yaşandığını ifade etti.

Son 4 ayda vaka sayıları 30 bini geçti

19 Eylül-25 Aralık arasında 33 bin 836 kızıl vakası yaşandığı belirtildi. DHA’nın haberine göre; yetkililer, vakalarda yüksek bir artış olduğunu vurguladı.

Strep A’ya bağlı ölümlerin bu yıl toplamda 122’ye ulaştığının altını çizildi.

Hastalığın erken belirtileri

Vakaların çoğu nispeten hafif olsa da bazen Strep, vücudun savunmasını aşıp kan ve akciğerler gibi normalde bulunmadığı bölgelere bulaştığında yaşamı tehdit eden invaziv A Grubu Streptokok enfeksiyonuna (iGAS) neden olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, Strep A için erken belirtilerin yüksek ateş, boğazda şişmiş bezler, boğaz ağrısı, vücutta döküntü ve kas ağrıları olduğunu vurguladı.

Antibiyotiklerle tedavi edilir

UKHSA vaka yöneticisi Dr Obaghe Edeghere, her iki hastalıktaki vaka artışlarıyla ilgili, “Kızıl ve boğaz Strep’i bir artış görmeye devam ediyoruz ve bu, anlaşılır bir şekilde ebeveynleri endişelendiriyor. Bununla birlikte, durumun antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebileceğini ve bir çocuğun daha ciddi bir şekilde hastalanmasının çok nadir olduğunu vurgulamak isterim.” açıklamasını yaptı.