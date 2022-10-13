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    İngiltere’de, yaklaşık 7 milyon kişi tedavi için sıra bekliyor

    Hastanelerde tedavi olabilmek için bekleyen kişi sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. NHS verilerine göre, yaklaşık 7 milyon kişi, hastanede tedavi sırası bekliyor.
    • 13.10.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:36
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    İngiltere’de, yaklaşık 7 milyon kişi tedavi için sıra bekliyor

    İngiltere’de hastalar, hastanelerde tedavi olabilmek için sıra bekliyor…

    Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından açıklanan verilere göre, rutin tedavi için bekleyenlerin sayısı Temmuz 2022 sonunda 6,8 milyon kişi olarak kaydedildi.

    Ağustos 2022 sonunda ise bu rakam yaklaşık yüzde 3 artış göstererek 7 milyona ulaştı.

    AA’nın haberine göre; NHS, ülkede 2 bin 646 kişinin ağustos sonunda rutin hastane tedavisine başlamak için 2 yıldan fazla süredir beklediğini de ortaya koydu.

    İngiltere’de, yaklaşık 7 milyon kişi tedavi için sıra bekliyor #1

    Acil servislerde 12 saatten bekleyenlerin sayısı arttı

    Öte yandan hastaların ambulans bekleme süreleri de paylaşıldı. Buna göre, hayati tehlike arz eden hastalıkları veya yaralanmaları olan kişilerden gelen çağrılar, ortalama 9 dakika 19 saniye beklerken, ortalama süre, bu tür olaylar için yapılan çağrılara yönelik belirlenen 7 dakika hedefini aştı.

    Ülkede eylül ayında acil servislerde 12 saatten fazla bekleyenlerin sayısı 32 bin 776 kişiye ulaştı.

    Acil kanser sevki yapılanların yüzde 75’i uzmana ulaşabildi

    Öte yandan, ağustosta pratisyen hekimler tarafından 255 bin 55 hastayla rekor sayıda acil kanser sevki yapıldı. Ancak yalnızca yüzde 75,6'sı iki haftalık hedef süre içinde bir uzmana başvurabildi.

    İngiltere'de geçen yıl yaklaşık 6 milyon kişinin hastanelerde tedavi olabilmek için sıra beklediği bildirilmişti.


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