İngiltereli araştırmacılar: Elektronik sigara en az sigara kadar akciğere zarar veriyor İngiltere'de bulunan Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, elektronik sigaraların en az sigara kadar akciğere zarar verdiği sonucuna ulaşıldı.

DHA

Son zamanlarda sigara kullanmak istemeyen kişilerin en çok tercih alternatif elektronik sigara oldu.

Sigara kadar zararlı olmadığı düşünülen elektronik sigaralar, büyük bir tartışma konusuydu.

"EN AZ SİGARA KADAR AKCİĞERLERE ZARAR VERİYOR"

İngiltere’de bulunan Manchester Metropolitan Üniversitesi araştırmacıları, bu konuya bir açıklık getirmek istedi.

Üniversite araştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada, elektronik sigara kullanan kişilerin en az sigara kullananlar kadar akciğerlerine zarar verdikleri ifade edildi.

ARAŞIRMA KAPSAMINDA 60 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında, elektronik sigara kullananlar ve sigara kullananlar iki grup halinde incelendi.

Bu kapsamda, 20'li yaşlardaki 60 kişiden, egzersiz bisikleti kullanırken akciğer kapasitelerinin kaydedilmesi istendi.

"ELEKTRONİK SİGARA KULLANANLAR DAHA FAZLA NEFES NEFESE KALDI"

Bulgular sonucunda yapılan açıklamada, “60 katılımcının 20'si en az iki yıldır elektronik sigara kullanıyordu, 20'si en az iki yıldır sigara içiyordu ve kalan 20'si ise sigara içmiyordu. Katılımcıların kalp, akciğer ve kas tepkilerini maksimuma ulaşana kadar daha zorlu seviyelerde analiz ettik.

Ayrıca, atardamarlarının ne kadar iyi çalıştığını analiz etmek için kan testleri ve ultrason taraması yapıldı. Kan testleri ve ultrason taramalarına göre, hem sigara içen hem de sigara içmeyen grupta kan damarlarının sigara içmeyen grup kadar iyi çalışmadığına dair işaretler görüldü.

Hem sigara içen hem de elektronik sigara kullanan grup daha fazla nefes nefese kalmış, yoğun bacak yorgunluğu yaşamış ve kanlarında daha yüksek laktat seviyeleri görülmüştür.” denildi.

"ELEKTRONİK SİGARA İÇMEK, SİGARA İÇMEKTEN DAHA İYİ DEĞİL"

Araştırmanın yazarlarından Azmy Faisal açıklamasında, “Bu çalışmada, akciğer hasarı belirtisi göstermeyen bir grup genç insanı inceledik. En az iki yıldır elektronik sigara veya sigara içen kişiler arasında, egzersizle ne kadar iyi başa çıktıkları konusunda önemli farklılıklar gördük.

Sigara içenler ve elektronik sigara kullananlar egzersiz bisikletlerini kullanırken ölçülebilir derecede fazla nefes aldılar. Nefes almakta zorlandılar, kasları daha fazla yoruldu ve genel olarak daha az formda kaldılar.

Bu bağlamda araştırmamız, elektronik sigaranın sigara içmekten daha iyi olmadığını göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)