İnsanlarda en sık görülen 3 viral hastalık

İnsanoğlu çok eski zamanlardan beri grip gibi viral hastalıklarla yaşıyor. İşte en yaygın 3 viral hastalık ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

Viral hastalıklar yüzyıllardır insanlığa eşlik etmiştir. Viral partiküller, insanlarla bir arada bulunur ve onları bazen mevsimsel, bazen de salgın hastalıklarla enfekte eder.

Diğerlerinden daha yaygın olan ve daha büyük bir dağılıma sahip olan virüsler vardır. Örneğin, ister Amerika'da, ister Avrupa'da veya Asya'da yaşayalım, hepimiz grip geçirmişizdir.

Önemi nedeniyle, bu alanda dünya çapında en yüksek görülme oranına sahip üç viral hastalığı araştırdık.

DÜŞMANI TANIYIN

Bu tür konularda her zaman olduğu gibi, bir virüsün ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmek önemlidir. Üzerinde fazla durmayacağız:

- Virüsler, yalnızca bir organizmanın hücreleri içinde çoğalabilen hücresiz mikroskobik yarı canlılardır.

- DNA veya RNA'dan ve onlara üç boyutlu bir yapı, fiziksel bir şekil veren proteinlerden oluşurlar.

- Bu mikroskobik organizmalar, konağın enfekte olmuş hücrelerini ele geçirir: kendi genetik bilgilerini onlarda çoğaltırlar ve diğer hücreleri ve organizmaları enfekte ederler.

Bu nedenle, konakçısı olmayan bir virüsün varlığı düşünülemez. Dahası, onları canlı olarak kabul edip etmeme konusunda ilginç bir tartışma da vardır. Çünkü sadece bir konakçıda canlanırlar.

EN YAYGIN VİRAL HASTALIKLAR

Uçsuz bucaksız bir viral hastalıklar dünyası vardır. Herkesin bildiği ortak patolojiler oluşturan birçok patojen türü vardır, ancak çoğu için hastalığın seyri her zaman olumludur. Dünyada en yaygın 3 viral hastalığa birlikte göz atalım:

Soğuk Algınlığı

Soğuk algınlığı, yaygınlık açısından tacı alan bir solunum yolu enfeksiyonu türüdür. Yetişkinleri yılda 2 ila 6 kez ve çocukları 6 ila 10 kez etkiler. Bu viral hastalık, okula devamsızlığının yüzde 30'unun ve işe devamsızlığın yüzde 40'ının nedenidir.

Soğuk algınlığına neden olan 200'den fazla farklı virüs türü vardır. En yaygın olanı, tipik klinik tabloların yüzde 50'sinden fazlasına neden olan rinovirüs cinsidir.

Rinovirüsler, 4 tip protein içeren bir kapsid ve onlara bir golf topuna benzer dairesel bir şekil veren tek sarmallı bir RNA molekülünden oluşur.

Soğuk algınlığının karakteristik belirtileri arasında öksürük, burun tıkanıklığı, farenjit ve hapşırma bulunur. Soğuk algınlığını oluşturan çok sayıda virüs nedeniyle, bir aşı her zaman işe yaramaz.

Grip

İnfluenza veya grip, Orthomyxoviridae familyasının cinsleri olan influenzavirüs A veya influenzavirüs B'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüsler, tipik bir iplik yerine yedi veya sekiz ters RNA parçasına sahip olduklarından, soğuk algınlığına neden olanlardan daha karmaşıktır. Şekli de küçük ve küreseldir.

İnfluenza B virüsü daha az agresif bir karakter ve daha az mutasyon oranına sahiptir.

Dünya çapında görülme oranı yüzde 20 olarak tahmin edilmektedir, ancak belirli nüfus gruplarında yüzde 50'ye ulaşabilir. Belirtiler soğuk algınlığına çok benzer, ancak daha büyük bir isteksizlik ve yüksek ateş görülür.

Viral Gastroenterit

Listeyi viral gastroenterit ile sonlandırıyoruz. Bu hastalık, dünya genelinde çocuklar arasındaki ishalin yüzde 70'inin nedenidir.

Tipik belirtiler mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Bu patojen tarafından bir enfeksiyona maruz kalmak son derece rahatsız edici olsa da hastalığın seyri çok olumludur. 2 veya 3 gün içinde çoğu insanın büyük komplikasyonlar olmadan iyileştiği bilinmektedir.