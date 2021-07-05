İshal her yıl 2 milyon ölüme neden oluyor

İshal her yıl 2 milyon ölüme neden oluyor

Dünyada her yıl 2 milyon kişinin ishalden öldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, yaz ishaline dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Bağırsak enfeksiyonu denildiğinde ilk önce ishallerin akla geldiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, özellikle yaz aylarında ishalle daha fazla karşılaştıklarını söyledi.

İshalin özellikle sıcak havalarda artış göstermesinin farklı sebepleri olduğunu dile getiren Dikmen, "Bu değişik mikro organizmalara bağlı veya sağlıklı bir suyun olmamasıyla sağlıklı şartları olmamasıyla ilgili şeyler. Bunun dışında turist ishali diyoruz. Değişik ortamlara girdiğimizde farklı flora ile karşılaştığımız zaman yine ishaller karşımıza çıkmaktadır. İshal sebepleri bakteriyel olduğu gibi viral de olabiliyor" dedi.

ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNDE İSHAL 2. SIRADA

İshallerin ciddi sağlık sorunu olduğunu belirten Dikmen, dünyada ishal kaynaklı ölümlerin 5. sırada, çocuklar arasında ise 2. sırada olduğunu ifade etti.

Dünya çapında her yıl 2 milyon kişinin ishalden dolayı hayatını kaybettiğini dile getiren Dİkmen, "Çocuklarda daha sık oluyor. İshallerde ölüm 2. sırada yer alıyor. Tabii, çocuklarda daha çok viral enfeksiyonlar; rotavirüs, adenovirüs gibi daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bakteriyel, parazitsel olabilmektedir." dedi.

İshallerde öncelikle sağlıklı su ve sağlıklı şartların sağlanması gerektiğini ifade eden Dikmen, ishal tedavisinin, sebebine göre değiştiğini belirterek, "15 günden fazla süren ishallere kronik ishal diyoruz. Onların tedavi yöntemleri daha farklıdır. İshaller genellikle çok gürültülü başlar, kısa sürede de geçerler. İshal olduğumuzda temiz sulu şeyler yemeliyiz. Özellikle ilaçlardan da önce belki bildiğimiz ev yoğurdunu yemeliyiz. İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz" şeklinde konuştu.