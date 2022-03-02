Isırgan otu çayı içmek için 3 önemli neden

Isırgan otu, sağlığımız için değerli besinlerle doludur. Doğadaki sağlık deposu bu yeşil, narin, dikenli bitkinin kendini küçük, acıtan tüylerle korumasına şaşmamalı.

Isırgan otu çayı ile bir çok rahatsızlığı tedavi etmek mümkün.

Her nefes alışımızda hayati değeri olan oksijeni vücudumuza alırız. Ancak polen, toz veya zararlı bakteri ve virüsler gibi yabancı maddeler de solunum yolumuza girer. Sağlıklı bir bünye için bu durum sorun teşkil etmez. Solunum yolundaki gelişmiş kendi kendini temizleme mekanizmamız istilacı haşereleri güvenilir bir şekilde uzaklaştırır.

Ancak soğuk algınlığınız veya öksürüğünüz varsa bu sistem risk altındadır. Bu nedenle, akut solunum yolu enfeksiyonları durumunda erken hareket etmek ve enfeksiyonun kök salmaması için kendi kendini temizlemeyi yeniden sağlamak önemlidir.

ISIRGAN OTU ÇAYININ İÇİNDE NELER VAR?

Çoğumuz muhtemelen ısırgan otlarını oldukça acı verici deneyimlerle ilişkilendiririz. Ne de olsa, kim çocukken temiz havada dolaşırken bir veya iki kez ısırgan otlarıyla kendini yakmadı ki? "Yanmış" pek doğru bir kelime değil çünkü ısırgan otunun yapraklarına dokunduğumuzda bu kadar yakıcı bir acıya sebep olan şey aslında bitkinin üzerindeki küçük tüylerdir.

Isırgan otu olarak da adlandırılan bu batma tüylerinin içi boştur ve en ufak bir dokunuşta kırılır. Bitkinin gövdesine veya yaprak üstlerine dokunun, batan tüyler kırılır ve keskin kenarları derinin üst tabakasını deler. Isırgan daha sonra formik asit içeriğini kırılma noktasından mikroskobik olarak küçük yaraya enjekte eder. Sonuç: bıçaklanmışcasına bir acı ve kurdeşen.

Isırgan otu asidik yapısı ile kendini yırtıcılardan korur. Bu mucizevi bitki bu derece korunmayı gerçekten hakediyor, çünkü yaprakların uçlarına kadar besinlerle dolu. Isırgan otu o kadar besleyicidir ki güçlü bir şifalı bitki olarak kullanılır . Özellikle kuru ısırgan otu yapraklarından yapılan çay birçok rahatsızlık üzerinde yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Isırgan otu 100 gramda;

Kalsiyum (713 mg)

Potasyum (475 mg)

C vitamini (333mg)

B1 Vitamini (200 mikrogram)

B3 Vitamini (800 mikrogram)

Arginin, lösin, lisin gibi amino asitlerLinoleik asit, linolenik asit, oleik asit gibi yağ asitleri içerir.



Ama ısırgan çayında aşırıya kaçmayın. Şifalı bitkinin çayını gerçekten sadece sorunlarınız varsa içmelisiniz. Belirtileriniz olsa bile günde 250 mililitreden fazlası önerilmez. Mide ağrısına, mide ekşimesine veya ishale yol açabileceğinden düzenli veya hatta günlük tüketim önerilmez.



ISIRGAN OTU ÇAYININ SAĞLIĞIMIZ İÇİN 3 ÖNEMLİ FAYDASI

1. ANTİ-İNFLAMATUAR VE AĞRI KESİCİ

Kuru ısırgan otu yaprakları birçok flavonoid içerir. Bu tür ikincil bitki maddeleri, birçok sebze ve meyve türünün renklenmesinden sorumludur. Üzüm, yeşil çay veya patlıcan bol miktarda flavonoid içerir. Isırgan otundaki flavonoidler antioksidan etkiye sahiptir ve serbest radikal oksijen bileşiklerini bağlar. Bu, hücre hasarını önler ve vücuttaki iltihabı azaltır. Flavonoidlerin ayrıca ağrı kesici etkisi vardır. Bu nedenle, ısırgan otu çayı, şiddetli romatizmal veya artritik alevlenmeler sırasında ağrı kesici ve anti-inflamatuar eklem ağrısı için bir evde çare olarak popülerdir.

2. MESANE ENFEKSİYONLARINDA ETKİLİDİR

Isırgan otu bileşenleri idrar söktürücü etkiye sahiptir. Mesane enfeksiyonundan muzdaripseniz veya idrar yolu enfeksiyonunu atmak istiyorsanız, ısırgan otu çayı doğal bir şekilde iyileşmenize yardımcı olabilir. Bakteriler ve enfeksiyonlar idrarla atılabilir ve artan idrara çıkma isteği daha fazla bakterinin yok edilmesine neden olur.



3. MİDE VE REGL DÖNEMİ SORUNLARINI GİDERİR

Bileşenlerin anti-inflamatuar ve analjezik etkileri, alt karın ağrısı ve mide krampları için de etkili olabilir. Bir fincan taze ısırgan otu çayı adet ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, idrar söktürücü ve dehidrate edici çayı çok fazla içmeyin.