İştahsızlık Omicron belirtisi olabilir

İngiltere'nin koronavirüs belirti toplama uygulaması ZOE verilerine göre, tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantının diğer varyantlardan farklı olarak bir belirtisi de iştahsızlık olabilir.

Omicron varyantının şimdiye kadar hafif olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, uzmanlar henüz yeni varyantın belirtilerini çıkarmak için çalışıyorlar.

Sağlık yetkilileri, insanları virüsün yayılmasını engellemek için tüm önleyici tedbirleri almaya çağırmaya devam ediyor. Uzmanlar, yeni varyantla bağlantılı yaygın belirtileri ve aynı zamanda olağandışı belirtilerini de ortaya koyuyor.

Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni varyantının, virüsü daha önce kapmış veya tam olarak aşılanmış kişilere kolayca bulaşabileceğini öne sürmüştü. Ancak küresel sağlık kuruluşu, hastalığın Delta varyantına kıyasla 'daha hafif' olduğunu belirtti.

OMİCRON BELİRTİLERİ

Uzmanlar daha fazla araştırma beklerken, Omicron varyantı ile ilişkili bazı yaygın belirtileri listelediler. Klasik belirtilerden bazıları şunlardır:

- Kendi kendine geçen hafif ateş,

- Tükenmişlik,

- Boğaz ağrısı,

- Çok fazla vücut ağrısı.

Daha önceki koronavirüs enfeksiyonlarının aksine, Omicron ile enfekte olan hastalar, koronavirüs enfeksiyonunun açıklayıcı belirtilerinden biri olan koku ve tat kaybı bildirmediler.

İŞTAHSIZLIK YENİ BELİRTİ OLABİLİR

Bilindiği gibi yeni koronavirüs ve varyantları, yalnızca yayılma açısından değil, aynı zamanda ciddiyet açısından da oldukça tahmin edilemez.

Bunun dışında belirtiler de kişiden kişiye farklılık gösterebilir. İngiltere'nin ZOE Covid Semptom çalışma uygulamasına göre ateş, yorgunluk ve boğaz ağrısı Omicron'un ortak göstergeleri olabilirken, "iştahsızlık" da hastalar tarafından bildirilen klasik olmayan belirtiler arasında olabilir.

Kaydedilen pozitif vakalardan gelen belirti verilerini analiz eden ZOE Covid Semptom çalışması, bu verileri Delta'nın baskın olduğu Ekim ayı başlarındaki verilerle karşılaştırdı. İnsanların sadece yüzde 50'sinin klasik üç semptomu, yani ateş, öksürük veya koku veya tat duyusu kaybı yaşadığı bulundu.

Bunun dışında verilerde iştahsızlık ise analizde kaydedilen olağandışı belirtilerden biri olarak ön plana çıktı. Birçok Omicron vakasında iştahsızlık görüdü.

Virüsle enfekte olup olmadığınızı belirlemenin en iyi yolu PCR testi yaptırmaktır. Testinizin pozitif çıkması durumunda izole edin ve belirtilerinizi izlemeye devam edin. Yakın temasta bulunduğunuz kişileri durumunuz hakkında bilgilendirin ve onlardan kendilerini test ettirmelerini ve kendilerini izole etmelerini isteyin.

PCR testi yaptırmak, belirtilerin başlamasından veya enfekte olmuş herhangi biriyle yakın temasa girdiyseniz sonraki ilk adım olmalıdır.

Maskelerinizi düzenli olarak takın, sosyal mesafeyi koruyun, kapalı alanlarda kalabalıklarda çok fazla zaman geçirmeyin ve şimdilik gereksiz tüm seyahat planlarınızı erteleyin.

Koronavirüs Omicron varyantı orman yangını gibi yayılıyor ve yayılmasını engellemek bizim elinizde.