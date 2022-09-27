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    İstanbul'da 'Aedes' sineği alarmı

    İstanbul'da artan "Aedes" ısırığı vakası ilçe belediyelerini ilaçlama faaliyetlerini artırmaya yöneltti.
    • 27.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:21
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    İstanbul'da 'Aedes' sineği alarmı

    "Aedes", ölümcül kategoride hastalıkları bulaştırması ile tanınıyor.

    Özellikle metrokent İstanbul'da yayılımında artış gözlenen "Aedes albopictus" türü sivrisineklerle ilgili daha önce de alarm verilmişti.

    Bu türün tüm dünyada hızlıca yayıldığı biliniyor. Bu hayvan dünyadaki en tehlikeli ya da en ölümcül kategoride sayılan hastalıkların pek çoğunu bulaştırabiliyor.

    İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele arttı

    Aedes cinsi sivrisinek, ısındığında ateş, baş ağrısı, kızarık gözler özellikle vücutta döküntü ve kas ağrılarına neden oluyor.

    Büyük yaralar bırakıyor

    Normal sivri sineğe oranla daha büyük yaralar bırakan "Aedes" türünün mega kentte yayılımı artınca belediyelerin de çalışmaları hız kazandı.

    Bu belediyelerden olan Bağcılar, ilaçlamanın yanında halkı korunma yöntemlerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

    Aedes

    İstanbul'da bir çok mahallede bu durumdan rahatsız

    Ekipler, virüs taşıyan Aedes cinsi sivrisineklere karşı ilaçlama başta olmak üzere farklı yöntemlerle mücadele ettiğini duyurdu.

    Aedes

    Durgun su kaynağında oluşuyor

    Sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediği biliniyor.

    Aedes

    "Sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun sular oluşmamalı"

    DHA'nın haberine göre veteriner hekim Yunus Giray Özarslan, “Biz ilaçlamaya devam ediyoruz ama vatandaşlarımızın da sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun suların oluşumuna engel olmalarını istiyoruz” dedi.

    Aedes

    "Hızlı ürüyor"

    Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır.

    Aedes

    Son bir hafta içinde bastırdı

    Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz.

    İstanbul da Aedes sineği alarmı #6

    Ciltte hasar bırakıyor

    Bu aralar adını en çok duyduğumuz Aedes, ısırdığı ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlar bırakıyor. Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor.

    İstanbul da Aedes sineği alarmı #7

    Saksı altındaki sulara geliyor

    Atık lastiklerden saksı altlarındaki tabaklara kadar içinde su bulunan yerler sivrisineklerin üremesine ve çoğalmasına sebep oluyor. Bizim oluşumuna neden olduğumuz kaynakların bertaraf edilmesi sivrisineklerle mücadelenin temelini oluşturuyor.dedi.

    İstanbul da Aedes sineği alarmı #8

    Aedes


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